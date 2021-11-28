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Isparta 32 Spor'da Alp Arda resitali! Hem penaltı kurtardı hem de 70 metreden asist yaptı

#Alp Arda#Isparta 32 Spor#TFF 2. Lig
Isparta 32 Sporda Alp Arda resitali Hem penaltı kurtardı hem de 70 metreden asist yaptı

TFF 2. Lig ekiplerinden Isparta 32 Spor forması giyen kaleci Alp Arda, Kırklarelispor maçındaki performansıyla yine dikkatleri üzerine topladı.

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TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta önceki gün Isparta 32 Spor'un, kendi evinde Kırklarelispor ile 1-1 berabere kaldığı maç sahalarda ender görülen bir gole sahne oldu.

52. dakikada ev sahibi takımı 1-0 öne geçiren golü atan Taner Gümüş'e asisti yapan isim, kaleci Alp Arda oldu. Alp, yaklaşık 70 metre mesafeden attığı pasta topu Taner'le buluşturup, golün hazırlayıcısı oldu.

Aynı maçta bir de penaltı kurtaran Alp, TFF 2. Lig'de sezonun en formda kalecileri arasında yer alıyor. 26 yaşındaki file bekçisi, forma giydiği 12 lig maçının 7'sinde kalesini gole kapatırken toplam 5 gol yedi.

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#Alp Arda#Isparta 32 Spor#TFF 2. Lig

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