Isparta 32 Bursa Yıldırım Play Off maçı her iki kentte de canlı olarak takip edilecek. Bu maçtan galibiyetle ayrılan takım, adını bir üst lige yazdıracak. Peki, Isparta 32 Bursa Yıldırım Play Off maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

ISPARTA 32 BURSA YILDIRIM PLAY OFF MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Isparta 32 Bursa Yıldırım Play Off maçı, 24 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'da oynanacak mücadele, Spor Smart kanalından canlı izlenebilecek.

Misli.com 3’üncü Lig Play-off final mücadelesinde Bursa Yıldırımspor ile Isparta 32 Spor, yarın Eskişehirde karşı karşıya gelecek. Eskişehir Yeni Stadyumunda oynanacak mücadele, saat 20.00’de başlayacak. Tek maç üzerinden oynanacak finalde, kazanan taraf Misli.com 2’nci Lige yükselmenin sevincini yaşayacak.



Misli.com 3’üncü Lig 4’üncü Grupta sezonu liderin bir puan gerisinde tamamlayan Bursa Yıldırımspor, Play-Off Çeyrek Final turunda 1954 Kelkit Belediyespor ile eşleşti. Deplasmanda oynadığı maçtan 2-2lik beraberlikle dönen Bursa ekibi, evinde de rakibiyle 1-1 berabere kalarak deplasmanda attığı gol avantajıyla üst tura çıktı. Yarı finalde ise 68 Aksaray Belediyespor ile karşılaşan Bursa temsilcisi; deplasmanda 1-0 yendiği rakibini evinde de 3-2 yenerek adını finale yazdırdı.



Misli.com 3’üncü Lig 3’üncü Grupta sezonu liderin 19 puan gerisinde 4’üncü sırada tamamlayan Isparta 32 Spor, çeyrek finalde İçel İdmanyurdu ile eşleşti. Rakibiyle evinde golsüz berabere kalan Isparta ekibi, deplasmanda ise 2-2lik beraberliğin ardından üst tura yükseldi. Yarı finalde ise Erokpor ile eşleşen ve yine evindeki ilk maçta rakibiyle golsüz berabere kalan Isparta ekibi, deplasmanda rakibini 2-1 yenerek final biletini aldı.