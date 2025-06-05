İspanyollardan sürpriz iddia: Osimhen, Arda Güler'le takım arkadaşı olabilir!

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Galatasaray'ın çifte kupa kazandığı sezona attığı gollerle damgasını vuran ve Süper Lig'in gol kralı olan Victor Osimhen için transfer iddiaları dur durak bilmiyor.

Şu ana dek ismi Manchester United, Arsenal, Juventus, Chelsea ve Al-Hilal gibi önemli kulüplerle anılan Nijeryalı golcü için sürpriz bir iddia da İspanya'dan geldi.

Fichajes'de yer alan habere göre; Teknik direktörlük koltuğunu Xabi Alonso'ya emanet eden Real Madrid, genç teknik adamın hücum hattına üst düzey bir takviye istemesinin ardından Victor Osimhen'i transfer gündemine aldı.

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Xabi Alonso'nun Osimhen'i Napoli günlerinden beri takip ettiği ve çok beğendiği, Real Madrid yönetiminin de Nijeryalı golcüyü yeni dönemde takımın hücum hattını destekleyen ve hatta yönlendiren ideal bir forvet profili olarak gördüğü belirtildi.

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Transferin gerçekleşmesi durumunda Victor Osimhen, yeni sezonda milli futbolcu Arda Güler ile takım arkadaşı olacak.

GALATASARAY TEKLİFİNİ YÜKSELTTİ

Öte yandan TRT Spor'un haberine göre; Nijeryalı golcünün bonservisini almak için görüşmelerini sürdüren Galatasaray yönetimi de, en az 20 milyon euro maaş beklentisi olduğu belirtilen Victor Osimhen'e son olarak 16 milyon Euro net maaşın yanı sıra bonuslar ve sponsorluk gelirleri önerdi.

Osimhen’in kısa süre içinde geleceği hakkında karar vermesi bekleniyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Galatasaray formasıyla bu sezon 41 maçta görev yapan Victor Osimhen, 37 gol atıp 8 de asist üretti.