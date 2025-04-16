İspanyollardan Jose Mourinho için sert eleştiri: 'Fenerbahçe projesi çöktü! | Sportif başarıdan çok olay!'

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Avrupa defterini Mart ayında kapatan, Türkiye Kupası'nda ise Çeyrek Final'de Galatasaray'a elenen ve Süper Lig'de 31. Hafta'nın sonunda Galatasaray'ın 3 puan gerisinde yer alan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya İspanyol basınından sert bir eleştiri geldi.

15 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ

Ligde son yenilgisini 15. haftada Beşiktaş deplasmanında yaşayan Fenerbahçe, sonrasında çıktığı 15 lig maçını da kaybetmedi. Bu süreçte 7'si üst üste olmak üzere 12 galibiyet alan Jose Mourinho'nun öğrencileri 3 maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı.

SIRADAKİ RAKİP KAYSERİSPOR

Süper Lig'de Galatasaray ile kıyasıya şampiyonluk mücadelesi veren sarı - lacivertliler, ligin 32. haftasında sahasında Kayserispor'u konuk edecek. Kadıköy'de oynanacak olan kritik karşılaşma 20 Nisan Pazar günü 19.00'da başlayacak.

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MOURINHO'YA SERT SÖZLER

Avrupa'nın önde gelen basınlarından İspanyol AS gazetesinde "Jose Mourinho'nun Fenerbahçe projesi çöktü" başlığı altında dikkat çeken bir yazı kaleme alındı.

Portekizli teknik adamın, bu yıl şampiyonluk şansının çok düşük olduğu ve Türkiye'de ivme kaybettiği yazılırken, söz konusu değerlendirmede şu ifadeler kullanıldı;

"FENERBAHÇE'Yİ ESKİ GÜNLERİNE DÖNDÜRMEK İÇİN GELDİ AMA..."

"Mourinho, bu yıl Fenerbahçe'yi yeniden eski ihtişamlı günlerine döndürme misyonuyla İstanbul'a geldi ama senaryo değişmedi. Avrupa Ligi'nden ve Kupa'dan elendiler, Galatasaray'a karşı üç derbiyi de kaybettiler ve ligi kazanmak için kendilerine bile güvenmiyorlar."

"YÖNETİM İSTEDİĞİ HER ŞEY, YAPTI"

Fenerbahçe yönetimi, Portekizli teknik adamın istediği her şeyi getirdi. Diego Carlos, Škriniar, Talisca... hatta Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi olan En -Nesyri için 20 milyon ödediler. Ancak hiçbir şey yeterli olmamış gibi görünüyor.

"SPORTİF BAŞARIDAN ÇOK OLAY"

Mourinho'nun oradaki dönemi, sportif başarıdan çok tartışmayla anıldı. Sonuncusu olayı da kupada: Mourinho bir kavgadan sonra Galatasaray'ın antrenörü Okan Buruk'u burnundan yakaladı. Tito Vilanova'nın gözüne parmak sokmanın yeni bir versiyonu. Birkaç ay önce Okan Buruk için "maymun gibi zıpladı" dediğinde ırkçı söylemlerde bulunduğu iddiasıyla yaptırım uygulanmıştı.

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"UYUYA KALMIŞ GİBİ YAPTI"

Türkiye'ye geldikten kısa bir süre sonra, bir maç sırasında herkesin hakem hatasını görebilmesi için televizyon kamerasının önüne bir bilgisayar yerleştirdi. Avrupa Ligi'nde kaybettikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Türk gazetecilerin uzun soruları karşısında uyuyakalmış gibi yapıp horladı.

"HER KRİTİK MAÇTA FELAKET"

Ancak futbol açısından istatistikleri çok vahim: Bu yıl Türkiye liginde ilk beşte yer alan hiçbir takıma karşı galibiyet yok. Her kritik maçta bir felaket. İstanbul'a gelişiyle birlikte oluşan heyecan ve medya etkisi, Fenerbahçe'nin 10 yıldır devam eden lig şampiyonluğu lanetini kırmaya yetmiyor gibi görünüyor.,

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