İspanyollardan flaş iddia: Sergio Ramos, Süper Lig devine transfer olabilir!

İspanya futbol tarihinin ve Real Madrid'in en iyi savunmacıları arasında gösterilen Sergio Ramos, Meksika ekibi Monterrey'den ayrılıyor.

El Chiringuito'nun haberine göre; 1 Ocak itibarıyla sözleşmesi bitecek olan 39 yaşındaki tecrübeli stoper, ailesine daha yakın olmak için sözleşmesini uzatmama ve Avrupa'ya dönme kararı aldı.

ROTASI GALATASARAY OLABİLİR!

La Razon gazetesinin haberine göre; 2026 Dünya Kupası'nda boy göstermek isteyen Ramos'un İspanya Milli Takımı'na dönebilmek için göz önünde olan bir lig veya takımda oynamayı hedeflediği, Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren Galatasaray'ın da tecrübeli savunmacıya bu olanağı sağlayabileceği iddia edildi.

Ocak ayında Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı ve Arda Ünyay'ın yer aldığı stoper rotasyonunu genişletmek isteyen Sarı-kırmızılılar, 2024 yazında görüşmelerde bulunduğu İspanyol stoperi tecrübesi ve liderliğiyle kısa vadeli bir çözüm olarak değerlendirebilir.

1,5 YILLIK SÖZLEŞME İSTİYOR

İsmi Newcastle United, Sevilla ve Como gibi kulüplerle de anılan Ramos'un durumunu Premier Lig, La Liga, MLS, Suudi Arabistan ve Türkiye'den birçok takımın takip ettiği ifade edilirken, 39 yaşındaki savunmacının 18 aylık bir sözleşmeye evet diyebileceği belirtiliyor.

PERFORMANSI: 30 MAÇTA 7 GOL ATTI!

Şubat 2025'te Monterrey'ye imza atan Sergio Ramos, Meksika ekibinde 30 maça çıkarken bir savunma oyuncusu olmasına rağmen 7 gole imza attı ve 9 sarı - 1 kırmızı kart gördü.

KARİYERİ

Kariyerinde Sevilla, Real Madrid ve PSG gibi dev kulüplerin formalarını terleten Sergi Ramos; kulüp düzeyinde bugüne dek 846 maçta görev yaptı ve 124 gol - 42 asist üretti.

İspanya Milli Takımı formasını 180 kez sırtına geçiren (23 gol - 8 asist) Sergio Ramos, milli takım tarihinde en çok forma giyen oyuncu konumunda yer alıyor.

