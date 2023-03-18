İspanyollardan Fenerbahçe-Sevilla maçı için çarpıcı yorumlar: 'Türk cehenneminde iyi savundu, Arda Güler ilerleyen yıllarda...'

Haberin Devamı

UEFA Avrupa Ligi Son 16 turunda 2-0’ın rövanşında İstanbul’da La Liga ekibi Sevilla’yı ağırlayan Fenerbahçe, Enner Valencia’nın golüyle sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrılmasına rağmen ilk maçtaki skordan dolayı UEFA Avrupa Ligi’ne veda etti.

Her iki maçta da Sevilla’ya karşı dirençli bir oyun ortaya koyan ve net pozisyonları değerlendiremeyen sarı lacivertlilerin performansını İspanyol gazeteciler, Spor Arena’ya yorumladı.

'TÜRK CEHENNEMİNDE SEVILLA ÇOK İYİ SAVUNMA YAPTI'

Pablo M.Fuentenebro (Diario AS): Sevilla, Türkiye’de çok şanslıydı. Enner Valencia’nın ilk golüyle maçın çok uzun süreceğini düşündüm. Türk cehenneminde Sevilla çok iyi savunma yaptı. Batshuayi’nin sakatlığı Fenerbahçe için çok kötü oldu. Fenerbahçe maç boyunca en iyi özelliklerini kullandı. Çok atak bir takım. Enner Valencia bir gol atmayı başardı. Sevilla kaybetmesine rağmen sezonun en iyi maçlarından birini oynadı. Avrupa Ligi, Sevilla Ligi’dir. Arda Güler, büyüdüğünde harika bir oyuncu olacak. O Türkiye’nin geleceği. Arda için çok para ödenirse şaşırmam.

Haberin Devamı

'FENERBAHÇE, AVRUPA LİGİ'NDEN NEDEN LİDER ÇIKTIĞINI GÖSTERDİ'

Carlos Martinez Brea (Fundacion COPE): Sevilla, İstanbul’un cehennem olacağını çok iyi biliyordu. Buna rağmen Fenerbahçe sadece penaltıdan gol attı. Hakem, Suso’ya yapılan hareket için penaltı kararı vermedi. Sevilla, İspanyol futbolunun zirvesinde kalabilmek için La Liga’ya odaklanmalı. Avrupa Ligi’nin kralı, tarihinde yedinci kez çeyrek finale yükseldi. Fenerbahçe tehlike yarattı. Özellikle ilk yarı çok direkt ve agresif bir oyun sergiledi. Enner Valencia’nın attığı penaltı beraberlikte eşitlik sağlanması için bir şans daha sağladı. Valencia, ikinci bir gol daha bulup eşitliği sağlayabilirdi. İkinci yarıda Fenerbahçe oyunu domine etti ve savunmada sağlamdı. Sevilla birkaç kez beraberliği yakalayabilirdi. Jorge Jesus’un takımı Sevilla’ya kafa tuttu. Fenerbahçe, Avrupa Ligi’nden neden lider çıktıklarını ve Türkiye Ligi’nde neden 2.sırada olduklarını gösterdi.

Haberin Devamı

'ARDA GÜLER, GENÇ YAŞINA RAĞMEN KALİTELİ BİR PERFORMANS SERGİLEDİ'

Gabriel Galan Corona(El Desmarque): Rövanş maçı berabereydi ve Sevilla beni iyi yönde, Fenerbahçe ise kötü anlamda şaşırttı. Sampaoli’nin takımı nadiren tehlikeler yaşadı, savunma çok iyiydi. Hatta savunma Sanchez-Pizjuan’dan daha iyiydi. Fenerbahçe’nin fazla şansı yoktu. Kaleci Dmitroviç’e yapılanlar, Valencia’nın penaltı golü sonrası geri dönüş şansını kırdı. Arda Güler, genç yaşına rağmen kaliteli bir performans sergiledi ancak sportif gelişiminde daha atması gereken birkaç adım var. Arda, ilerleyen yıllarda Avrupa’da büyük bir kulübe gidebilecek bir oyuncu.