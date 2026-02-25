İspanyollardan çarpıcı soru: Asensio, Avrupa'nın zirvesine dönmeye hazır mı?

Haberin Devamı

İspanya'nın önde gelen gazetelerinden AS, Fenerbahçe'nin yıldızı Marco Asensio ile ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

"ZİRVEYE DÖNMEYE HAZIR MI?"

Yapılan paylaşımda, İspanyol yıldızın yükselen form grafiği dikkat çekilerek "Türkiye'de gülümsemesini geri kazandı" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan paylaşımda, Asensio'nun yeniden Avrupanın üst düzey takımlarına dönmeye hazır olup olmadığını spor kamuoyunun tartışmasına sundu.

MİLLİ TAKIM İDDİALARI

Ekim 2023'ten bu yana İspanya Milli Takımı'na çağrılmayan Asensio, teknik direktör De la Fuente'nin radarında. İspanyol otoriteler, yıldız futbolcunun 2026 Dünya Kupası kadrosuna çağrılma ihtimalini oldukça yüksek görüyor.

FENERBAHÇE'DE KENDİNİ BULDU

Fenerbahçe'ye transfer olmadan önceki 2 sezonda Aston Villa ve PSG formalarıyla toplamda çıktığı 68 maçta, 15 gol - 12 asist üreten Marco Asensio, sarı-lacivertlilerde bu sayıya henüz şubat ayında ulaştı.

İspanyol futbolcu, Fenerbahçe'ye imza attığı günden bu yana 31 resmi maçın 27'sine ilk 11'de başladı ve 13 gol - 9 asistlik üst düzey bir katkı sağladı.

Anderson Talisca ile birlikte sarı-lacivertlilerin gol yükünü çeken İspanyol yıldız, Fenerbahçe'nin en önemli hücum silahına dönüştü.