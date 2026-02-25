×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

İspanyollardan çarpıcı soru: Asensio, Avrupa'nın zirvesine dönmeye hazır mı?

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Marco Asensio#İspanya
İspanyollardan çarpıcı soru: Asensio, Avrupanın zirvesine dönmeye hazır mı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 25, 2026 21:14

İspanya'nın önde gelen gazetelerinden AS, Marco Asensio’yla ilgili yeni bir paylaşım yaptı. İspanyol futbolcunun Türkiye'de eski gülümsemesine kavuştuğunu yazan AS, spor kamuoyuna dikkat çeken bir tartışma sundu.

Haberin Devamı

İspanya'nın önde gelen gazetelerinden AS, Fenerbahçe'nin yıldızı Marco Asensio ile ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı. 

"ZİRVEYE DÖNMEYE HAZIR MI?"

Yapılan paylaşımda, İspanyol yıldızın yükselen form grafiği dikkat çekilerek "Türkiye'de gülümsemesini geri kazandı" ifadeleri kullanıldı. 

Öte yandan paylaşımda, Asensio'nun yeniden Avrupanın üst düzey takımlarına dönmeye hazır olup olmadığını spor kamuoyunun tartışmasına sundu. 

Gözden KaçmasınBeşiktaş ve Galatasaray, Fenerbahçe’nin eski yıldızını istiyor Transfer için ilk görüşmeBeşiktaş ve Galatasaray, Fenerbahçe’nin eski yıldızını istiyor! Transfer için ilk görüşmeHaberi görüntüle

MİLLİ TAKIM İDDİALARI

Ekim 2023'ten bu yana İspanya Milli Takımı'na çağrılmayan Asensio, teknik direktör De la Fuente'nin radarında. İspanyol otoriteler, yıldız futbolcunun 2026 Dünya Kupası kadrosuna çağrılma ihtimalini oldukça yüksek görüyor.

İspanyollardan çarpıcı soru: Asensio, Avrupanın zirvesine dönmeye hazır mı

Haberin Devamı

FENERBAHÇE'DE KENDİNİ BULDU 

Fenerbahçe'ye transfer olmadan önceki 2 sezonda Aston Villa ve PSG formalarıyla toplamda çıktığı 68 maçta, 15 gol - 12 asist üreten Marco Asensio, sarı-lacivertlilerde bu sayıya henüz şubat ayında ulaştı. 

İspanyol futbolcu, Fenerbahçe'ye imza attığı günden bu yana 31 resmi maçın 27'sine ilk 11'de başladı ve 13 gol -  9 asistlik üst düzey bir katkı sağladı. 

Anderson Talisca ile birlikte sarı-lacivertlilerin gol yükünü çeken İspanyol yıldız, Fenerbahçe'nin en önemli hücum silahına dönüştü. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Marco Asensio#İspanya

BAKMADAN GEÇME!