İspanyollardan Arda Güler'e büyük övgü: 'Hiçbir fırsatı kaçırmıyor, Real Madrid'in vitamin kaynağı!'

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LaLiga'nın 12. haftasında Valencia ile Real Madrid, karşı karşıya geldi. Estadio de Mestalla'da oynanan mücadeleyi Jose Mourinho'nun ekibi, 3-0 kazandı.

Real Madrid'in gollerini 28. dakikada Federico Valverde, 36. dakikada Arda Güler ve 75. dakikada Kylian Mbappe kaydetti. Arda Güler, Kylian Mbappe'nin golünde de asisti yapan isim oldu. Karşılaşmaya damgasını vuran milli futbolcu, 84 dakika sahada kaldı ve maçın oyuncusu seçildi.

ARDA GÜLER ATTI! 🔥🇹🇷 Arda Güler, Valencia deplasmanında fileleri havalandırarak farkı ikiye çıkardı! https://t.co/rngsU0k6x9 — S Sport Plus (@ssportplustr) November 7, 2026

21 yaşındaki milli futbolcu, LaLiga'da bu sezon ilk 12 haftada 3. golüne imza attı.

Maçın ardından İspanyol basını Arda Güler'in Valencia karşısındaki performansını yorumladı.

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MARCA: Arda’nın Madrid’i Mestalla’da göz kamaştırdı

Türk futbolcu, attığı gol ve yaptığı muhteşem asistle öne çıktı. Sağlam bir takım görüntüsü sergileyen Real Madrid'e liderlik eden Arda, farklı galibiyette başrol oynarken Barcelona ve Atletico Madrid üzerinde baskı kurdu. Valencia ise yarım saat boyunca direnmesine rağmen 0-1'in ardından dağıldı.

Arda Güler, Real Madrid'deki önemini artırmak için önüne çıkan hiçbir fırsatı kaçırmıyor. Türk futbolcu, Özil'in ilk dönemlerini hatırlatan rolünde vazgeçilmez hale geldi. Galibiyeti perçinleyen muhteşem bir asist yaptı. Her geçen maç daha sağlam bir takım görüntüsü sergileyen Real Madrid'de Arda, saf yeteneğiyle öne çıkıyor. Metropolitano’dan bu yana Mourinho’nun giderek daha da rafine ettiği formülle, her maçta daha da sağlam hale gelen bir takımda saf yetenek sergiliyor.

LA RAZON: Arda Güler, Real Madrid'in vitamin kaynağı! Türk 10 numara, AEK karşılaşmasında dinlendirilmesinin ardından Mestalla'da attığı gol ve yaptığı harika asistle maçın en değerli oyuncusu oldu.

Arda, takım için adeta saf bir vitamin olduğunu bir kez daha kanıtladı. İster merkezde ister kanada daha yakın oynasın, etkili tekniği takımın oyun akışına katkı sağlıyor, boşluklar yaratıyor ve gol fırsatları hazırlıyor. Arda’nın takım için tam bir can kaynağı olduğunu kanıtladı.

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MUNDO DEPORTİVO: Arda Güler bir gol attı ve Mbappe'ye bir asist yaptı. Türk futbolcu bir maçta daha iyi bir performans sergiledi.

EL CONFIDENCIAL: Real Madrid, Mestalla'da Arda Güler'in ritmiyle dans etti!

Eflatun-beyazlılar, zorlu bir deplasmanda büyük değer taşıyan bir galibiyet elde etti. Jude Bellingham'ın da çok iyi eşlik ettiği karşılaşmada milli futbolcu Arda Güler, orta sahadaki performansıyla fark yarattı.

AS: Arda’nın sihirli değneği duman çıkarıyor. İçgüdüsü var ve ikinci golü böyle attı. Golü kutlamak için ceza sahasının tam ortasında hazır bekliyordu. Bernardo ve Valverde ile oluşturduğu o sihirli üçgen ona çok iyi geliyor. Ayrıca, kanatta koşan Uruguaylı oyuncunun dayanıklılığı sayesinde sahada çok özgürce hareket edebiliyor. Birçok atağı başlattı ve çok klas hareketler sergiledi. Özgüveni tavan yaptı. Üstüne üstlük, en sevdiği orta saha oyuncusu Mbappé’ye asist yaptı. Sol ayağında bir sihirli değnek var, ama aynı zamanda bir çekiç de. Bir resital sergiledi ve sıfatlar yetersiz kalıyor.

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VAVEL: Türk sihri sayesinde Madrid Mestalla'yı fethetti. Arda Güler'in göz kamaştıran performansı ve maç boyunca kurduğu mutlak üstünlükle Real Madrid, Mestalla'da Valencia'yı 3-0 mağlup ederek deplasmandan farklı bir galibiyetle ayrıldı.

ES DIARIO: Arda, 75. dakikada Mbappe'ye asist yaparak gösterisini tamamladı; bu muhteşem hareket, Mestalla’yı tamamen sessizliğe gömdü.

SPORT: Real Madrid, Fede Valverde'nin golünden birkaç dakika sonra Arda Güler'in kaydettiği golle skordaki farkı açtı. Bu pozisyonda Bellingham, milli futbolcuya gol fırsatı hazırlayan kilit pası verdi. Ceza sahası içinde topu kontrol eden Arda, Valencia kalecisine acımadı ve topu ağlarla buluşturdu.

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ESTADIO DEPORTIVO: Arda Güler Mestalla'da orkestrasını yönetti! Fede Valverde, Arda Güler ve Kylian Mbappé’nin golleri, dağınık ve ezilen bir Valencia karşısında kesin ve tartışmasız bir galibiyeti garantiledi.

Valverde yolu açtı, Güler sihrini konuşturdu

Valencia savunmasının uzaklaştıramadığı top önünde kalan Arda Güler, gelişine yaptığı vole vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Türk futbolcu, üstün kalitesini bir kez daha göstererek takımının farkı açmasını sağladı. Skor, sahadaki oyunun karşılığını yansıtıyordu.

BERNABEU DIGITAL: Mourinho, Arda Güler ile sihirli formülü buldu. Arda, Valencia karşısında göz kamaştırıcı bir performans sergiledi. Türk milli oyuncu, yeteneğini sergileyen ve son zamanlarda yarattığı olumlu izlenimleri doğrulayan yüksek kaliteli bir performans sergiledi. Bu performans, gelişiminde bir adım daha ileriye gittiğini gösteriyor.