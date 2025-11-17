×
İspanyollar yazdı: Galatasaray'da rota yeniden Premier Lig!

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Kasım 17, 2025 20:16

Kış transfer döneminde kurulan kadroyu güçlendirmek isteyen Galatasaray, yaz transfer döneminde renklerine bağlamak istediği yıldız oyuncuyu yeniden gündemine aldı.

Süper Lig'de ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başarı yakalamak için kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray yönetimi, yazın ilgilendiği Kolombiyalı oyuncu için tekrardan harekete geçti.

GÜNDEM YENİDEN ARIAS

İspanyol basınından AS'ın haberine göre; Galatasaray, yaz transfer döneminde de renklerine bağlamak istediği Jhon Arias'ı kadrosuna katmak için harekete geçti.

RESMİ TEKLİF İLETİLECEK

Haberin detaylarında sarı - kırmızılılar, Kolombiyalı oyuncu ile yakın bir tarihte görüşme gerçekleştireceği ve kulübü Wolverhampton'a resmi teklifi ileteceği belirtildi.

PERFORMANSI BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Yaz transfer döneminde Wolves'a 17 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında imza atan Jhon Arias, skor katkısı anlamında beklentilerin altında kalarak ligde çıktığı 10 maçta gol katkısı sağlayamadı. .

