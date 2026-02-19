İspanyollar, Sofyan Amrabat'ın yeni takımını duyurdu! Fenerbahçe'den bonservisiyle ayrılıyor

Haberin Devamı

Fenerbahçe, 2024 yazında toplam 14 milyon euro maliyetle kadrosuna kattığı Sofyan Amrabat'ı bu sezonun başında La Liga ekiplerinden Real Betis'e kiralık göndermişti.

Yeşil-beyazlı takımdaki kariyerine harika bir başlangıç yapan ve bonservisinin alınması planlanan Faslı orta saha oyuncusunun performansı haftalar geçtikçe düşüşe geçti.

Yaşadığı sakatlıklar ve geçirdiği ameliyat nedeniyle formaya hasret kalan, yaklaşık 3 aydır forma giyemeyen Amrabat'ın Betis'teki günleri sona ermek üzere.

Fichajes'in haberine göre; Real Betis yönetimi, Sofyan Amrabat'la yola devam etmeme kararı aldı ve yeni sezon için orta saha arayışlarına başladı.

LA LIGA'DA KALACAK

Haberin devamında orta saha rotasyonuna deneyimli ve fizik gücüyle ön plana çıkan bir oyuncu arayan Villarreal'in, Sofyan Amrabat ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

İspanyol temsilcisinin, bonservisi Fenerbahçe'de bulunan Faslı orta saha oyuncusunu bonservisiyle kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

Fenerbahçe'nin Amrabat için 10-12 milyon euro bandında bir bonservis beklentisi bulunuyor.

PERFORMANSI

Real Betis formasıyla La Liga'da 8, Avrupa'da 3 maç olmak üzere toplam 11 maça çıkan Amrabat sahada bulunduğu 721 dakikada 3 sarı kart görürken gol ya da asist katkısı sağlayamadı.