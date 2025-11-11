İspanyollar kaleme aldı: Arda Güler, Real Madrid'de Xabi Alonso'nun en büyük destekçisi oldu!

Haberin Devamı

Milli araya girilirken çıktığı son iki maçtan da galibiyet çıkaramayan Real Madrid’de teknik direktör Xabi Alonso, dış basında eleştirilerin odağına yerleşti. İspanyol çalıştırıcının üzerindeki baskının arttığı öne sürülürken, Alonso’ya tam destek veren isimlerin başında Arda Güler’in geldiği yazıldı.

XABI ALONSO İLE BİRLİKTE 11'E

Real Madrid’de üçüncü sezonunu geçiren Arda Güler, ilk iki yılında Carlo Ancelotti yönetiminde forma bulmakta zorlanmıştı. Bu dönemde toplam 61 maça çıkan milli futbolcu, 2627 dakika sahada kalabildi.

Ancak sezon başında Xabi Alonso’nun göreve gelmesiyle birlikte tablo değişti. Genç yıldız bu sezon şu ana kadar 16 maçta görev aldı, 3 gol ve 6 asistlik katkı verdi. Arda Güler’in sahada kaldığı süre ise şimdiden 1100 dakikayı buldu.

Haberin Devamı

AYRILMASINA XABI ALONSO İZİN VERMEDİ

İspanyol basınından Defensa Central’in haberine göre Arda Güler, yaz aylarında takımdan ayrılmanın eşiğine gelmişti. Ancak Xabi Alonso’nun devreye girmesiyle genç oyuncunun Real Madrid’de kalması sağlandı.

“Güvenini Boşa Çıkarmak İstemiyorum”

Haberde, Alonso’nun güveninin Arda Güler’i yeniden motive ettiği vurgulandı. Milli futbolcunun yakın çevresine yaptığı açıklamaya da yer verildi:

“Xabi bana inandı, ben de sahada onun güvenini boşa çıkarmak istemiyorum.”

ARDA GÜLER'DEN TAM DESTEK

Son haftalarda alınan kötü sonuçların ardından Alonso’ya yönelik eleştiriler artarken, Real Madrid soyunma odasında hocasının arkasında duran bir oyuncu grubunun bulunduğu öne sürüldü. Bu grubun merkezinde Arda Güler yer alıyor. 20 yaşındaki yıldızın yanı sıra Álvaro Carreras, Dean Huijsen, Aurélien Tchouaméni, Dani Carvajal ve Éder Militão’nun da İspanyol teknik adama destek verdiği ifade edildi.

"Yeniden doğuş fırsatı"

Haberin Devamı

Haberde son olarak, Arda Güler için bu sürecin yalnızca bir teknik direktör değişimi değil, aynı zamanda bir “yeniden doğuş” fırsatı olduğu belirtildi.

“Henüz sezonun başında olunsa da genç yıldız, Alonso’nun sisteminde daha fazla süre bulmanın ve güven kazandıkça Real Madrid kariyerini yeniden parlatmanın hesaplarını yapıyor.”