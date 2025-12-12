İspanyollar duyurdu: Real Madrid yeni yıldız adayını yine Süper Lig'de buldu!

Haberin Devamı

Trabzonspor'un sezon başında 5,5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Bastia'dan kadrosuna kattığı Fildişili orta saha oyuncusu Christ Inao Oulai sergilediği performansla Avrupa devlerini peşine takmaya devam ediyor.

Gözden Kaçmasın Trabzonspor 770 gündür büyük maç kazanamadı! Haberi görüntüle

Defensa Central'in haberine göre; Ülkesinde 'Yeni Yaya Toure' olarak adlandırılan Oulai, sergilediği performansla Real Madrid scoutlarının dikkatini çekti.

Orta sahada hem defansif hem de ofansif rol üstlenebilen ve son yıllarda Fildişi Sahilleri'nden çıkan en umut vadeden oyunculardan biri olarak gösterilen 19 yaşındaki oyuncuyla İngiliz devleri Manchester City ve Manchester United'ın yanı sıra Alman devi Bayern Münih'in de yakından ilgilendiği belirtiliyor.

Real Madrid scoutlarının Oulai'yi bir süre daha yakından takip edeceği ve genç oyuncunun performansındaki yükselişi sürdürmesi halinde Eflatun-beyazlı kulübün transfer için harekete geçeceği kaydedildi.

Haberin Devamı

TRABZONSPOR'UN BEKLENTİSİ 40 MİLYON EURO

Öte yandan TeamTalk'un haberine göre; Trabzonspor, Oulai'yi devre arasında satmak istemiyor ve Fildişili orta saha oyuncusu için en az 40 milyon euroluk bir bonservis beklentisi içinde.

4,5 YILLIK DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Oulai'nin Trabzonspor'la Haziran 2030'a dek sözleşmesi bulunuyor.

PERFORMANSI

Trabzonspor formasıyla Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda 9 maça çıkan Oulai, 1 gol atıp 2 de asist üretti.