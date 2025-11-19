İspanyollar duyurdu: İşte Beşiktaş'ın Ter Stegen için Barcelona'ya yaptığı teklif! Eduard Graf bizzat görüştü

Haberin Devamı

Bu sezon Süper Lig'de oynadığı 12 maçın 10'unda, Avrupa kupalarında oynadığı 6 maçın tamamında kalesinde gol gören Beşiktaş'ta kaleci arayışları başladı.

Mert Günok ile Ersin Destanoğlu'nun performansından memnun olmayan ve Ocak ayındaki ara transfer döneminde kalesini tecrübeli bir eldivene emanet etmek isteyen siyah-beyazlılar için İspanya'dan flaş bir iddia geldi.

Katalan spor gazetesi SPORT'ta Lluis MiguelSanz imzasıyla yayımlanan özel habere göre; Beşiktaş, Barcelona'da Joan Garcia ve Wojciech Szczesny'nin arkasında üçüncü kaleci durumuna düşen Alman file bekçisi Marc-Andre Ter Stegen için 8 milyon euroluk -zorunlu olmayan- satın alma opsiyonuyla birlikte kiralama teklifinde bulundu.

Siyah-beyazlıların Ter Stegen'in sezonun ikinci yarısındaki maaşını karşılamaya hazır olduğu, Barcelona'nın ise kararı Ter Stegen'e bıraktığı ve ayrılmak isterse Ocak ayında transferine izin vereceği ifade edildi.

EDUARD GRAF İKNA ETMEYE ÇALIŞIYOR

Beşiktaş Futbol Teknik ve Scouting Direktörü Eduard Graf'ın, vatandaşı Ter Stegen için yapılan transfer görüşmelerinde kilit rol oynadığı belirtilirken, Alman file bekçisini düzenli olarak 11'de oynama sözüyle ikna etmeye çalıştığı belirtildi.

Ter Stegen'in ise önceliğinin iyileşmek ve ardından ilk 11'e geri dönmek olduğu ve ilk olarak Barcelona'daki durumunu netleştirmek istediği ifade ediliyor.

HEDEFİ DÜNYA KUPASI'NDA ALMANYA KALESİNİ KORUMAK

2026 Dünya Kupası'nda Almanya Milli Takımı'nın kalesini korumak isteyen Ter Stegen, düzenli olarak forma giymesi gerektiğinin bilincinde. 33 yaşındaki Alman file bekçisi Barcelona'da forma şansı bulamayacağına ikna olursa, Ocak ayında kiralık olarak takımdan ayrılıp Haziran ayında geri dönme ihtimalini ciddi şekilde değerlendirecek.

Ter Stegen'in Barcelona ile 2,5 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

PERFORMANSI

Barcelona'da 12. sezonunu geçiren Ter Stegen; forma giydiği 422 maçın 175'inde kalesini gole kapatmayı başardı, kalan maçlarda ise 416 gol yedi.

Alman file bekçisi, sezon başında belinden yaşadığı sakatlık nedeniyle bu sezon hiçbir maçta forma giyemedi.