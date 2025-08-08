×
İspanyollar duyurdu! Fenerbahçeli En Nesyri'ye Premier Lig ekibi talip

#En Nesyri#Fenerbahçe#Transfer
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 08, 2025 15:55

İspanyol basınında yer alan habere göre, Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü En-Nesyri'ye Premier Lig'den talip çıktı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gelen transferler ile beraber gidecek olan isimlerde merak ediliyor.

Bu doğrultuda Youssef En-Nesyri ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

İspanyol basınından Fichajes'te yer alan habere göre Premier Lig kulübü West Ham United,Youssef En-Nesyri'yi transfer etmek için çalışmalara başladı.

Haberin devamında Faslı oyuncu için Fenerbahçe'ye 40 milyon Euro'luk bir teklif yapılacağı aktarıldı.

En-Nesyri'nin Fenerbahçe ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

