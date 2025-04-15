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İspanyollar duyurdu: Cristiano Ronaldo imzayı atıyor! 2 yıllık sözleşme...

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#Ronaldo#Al Nassr#Portekiz
İspanyollar duyurdu: Cristiano Ronaldo imzayı atıyor 2 yıllık sözleşme...
Oluşturulma Tarihi: Nisan 15, 2025 21:50

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile sözleşmesinin sonuna yaklaşan Cristiano Ronaldo'nun geleceği netleşti. İspanyo lbasını, yeni gelişmeyi duyurdu.

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Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun kariyeriyle ilgili geleceği netleşti.

Sezon sonunda Al Nassr ile sözleşmesi bitecek olan Portekizli yıldızın kararını verdiği belirtildi.

200 MİLYON EURO MAAŞI VAR

Cristiano Ronaldo, şu an Al Nassr'dan yıllık 200 milyon Euro kazanıyor. Portekizli yıldız bu ücretle birlikte dünyanın en fazla kazanan oyuncusu konumunda.

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2 YILLIK SÖZLEŞME

İspanya basınından Marca'da yer alan habere göre; Cristiano Ronaldo, Al Nassr ile iki yıllık yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

Suudi Arabistan ekibinin resmi teklifini ilettiği ve 40 yaşındaki futbolcunun olumlu geri dönüş yapmasının beklendiği belirtildi.

İspanyollar duyurdu: Cristiano Ronaldo imzayı atıyor 2 yıllık sözleşme...

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2026 DÜNYA KUPASI'NDA SAHNEDE

Ronaldo'nun yeni sözleşmeyi imzalamasıyla birlikte en az 2 yıl daha futbola devam etmesi ve 2026'da ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaş düzenleyeceği Dünya Kupası'nda forma giymesi bekleniyor.

HEDEFİ EN AZ 66 GOL DAHA

Şu an için 934 gole sahip olan Cristiano Ronaldo'nun, kariyeri bitmeden 1000 gole ulaşmayı da hedeflediği ve bu sebeple kariyerine Suudi Arabistan'da devam etmek istediği ifade edildi.

Bu sezon tüm kulvarlarda 35 maça çıkıp 3030 dakika sahada kalan Cristiano Ronaldo, 32 gol ve 4 asistlik skor katkısı verdi.

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#Ronaldo#Al Nassr#Portekiz

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