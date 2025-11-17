İspanyollar duyurdu: Barcelona'dan Osimhen için tarihi teklif hazırlığı!

Haberin Devamı

Barcelona'da üç sezondur takımın gol yükünü çeken 37 yaşındaki Polonyalı forvet Robert Lewandowski'nin sezon sonunda bitecek olan sözleşmesinin ardından takımdan ayrılması bekleniyor.

Yeni sezonda ses getirecek bir golcü transferi yapacak olan Barcelona, bir numaralı hedef olarak Atletico Madrid forması giyen Julian Alvarez'i belirledi.

ALVAREZ'İN TALİBİ ÇOK!

Atletico Madrid'in Arjantinli golcüyü İspanya'da başka bir takıma göndermeye sıcak bakmamasının yanı sıra Paris Saint-Germain ve Chelsea'nin de transferde ciddi şekilde devreye girmesi ve astronomik teklifleri gözden çıkarmasının ardından alternatif plan üzerinde çalışmaya başlayan Barcelona, Galatasaray'dan Victor Osimhen'i gündemine aldı.

120 MİLYON EUROLUK TEKLİF HAZIRLANIYOR

Fichajes'in haberine göre; Osimhen için 120 milyon euroluk bir teklif hazırlamaya başlayan Barcelona yönetiminin, yaz transfer döneminde Alvarez'i kadrosuna katamaması halinde Galatasaray'ın kapısını çalacağı belirtildi.

Sarı-kırmızılıların da 120 milyon euroluk bir teklif sunulması halinde müzakereye hazır olduğu iddia edildi.

Galatasaray yaz transfer döneminde 75 milyon Euro ödeyerek bonservisini aldığı Victor Osimhen'le Haziran 2029'a dek sözleşme imzalamıştı.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 41 resmi maçta 37 gol - 8 asistlik performans sergileyen Osimhen, bu sezon oynadığı 12 maçta 9 gol kaydetti.