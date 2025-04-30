İspanyollar duyurdu: Arda Güler için yeni dönem! 'Ancelotti ayrılınca...'

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Real Madrid'de Carlo Ancelotti dönemi sezon sonu resmen kapanıyor. İtalyan teknik adamın yerine kimin geçeceği merak edilirken, milli futbolcumuz Arda Güler'in de geleceğini İspanyol basını açıkladı.

ANCELOTTI YERİNE 2 ADAY

Real Madrid'de Ancelotti'nin görevden ayrılmasıyla birlikte yerine getirilecek iki aday bulunuyor. Son olarak Liverpool'u çalıştıran ve bu sezonu boş geçiren Jürgen Kloop ve ya Bayer Leverkusen ile geçtiğimiz sezon Bundesliga'da şampiyonluk yaşayan Xabi Alonso'nun yeni sezonda eflatun - beyazlıların yeni hocası olması bekleniyor.

KADRO TERCİHİ ELEŞTİRİLERİ BERABERİNDE GETİRMİŞTİ

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Carlo Ancelotti'nin sezon başından beri kadro tercihi eleştirileri beraberinde getirmişti. İtalyan teknik adamın, takımın genç oyuncularından Arda Güler'e ve Endrick'e şans vermemesi sezon boyunca tepki görmesine neden olmuştu.

'ARDA GÜLER İÇİN YENİ DÖNEM!'

İspanya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden Marca, sezonun tamamlanmasıyla takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Ancelotti'nin ardından Arda Güler için yeni bir dönemin başlayacağını belirtti.

DÜNYA KULÜPLER KUPASI'NDA SAHNE ARDA GÜLER'İN

14 Haziran-13 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek Kulüpler Dünya Kupası'nda yeni gelecek teknik adamın milli futbolcuya büyük roller vermesi bekleniyor.

12 GOLE DİREKT KATKI

Bu sezon eflatun - beyazlı formayı 37 maçta sırtına geçiren Arda Güler, söz konusu karşılaşmalarda 4 gol ve 8 asist katkısı sağladı.