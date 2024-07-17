İspanyollar, Arda Güler ve Kylian Mbappe için çözüm arıyor: Birlikte oynamaları gerekiyor | Carlo Ancelotti'den şüpheliyim

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Paris Saint-Germain'den ayrılarak son La Liga ve Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Real Madrid'e 5 yıllık imza atan Kylian Mbappe'nin transferi tüm dünyada ses getirmişti.

Fransız yıldız, dün yapılan imza töreninde taraftarların karşısına çıktı ve büyük bir coşkuyla karşılandı. Santiago Bernabeu'da 80 bin kişiyi aşkın taraftarın izlemeye geldiği törenle birlikte Mbappe resmen Real Madrid'in futbolcusu oldu.

İspanyol gazeteciler ise Kylian Mbappe'nin imzasının ardından milli futbolcumuz Arda Güler ile Fransız yıldızın bir arada oynayıp oynamayacağına dair Spor Arena'ya değerlendirmelerde bulundu.

İşte meslektaşlarımızın Kylian Mbappe - Arda Güler - Carlo Ancelotti üçgeni için yaptığı yorumlar:

VICTOR DIEGUEZ (LEGAL SPORT)

“ARDA’NIN GERÇEK POTANSİYELİNİ GÖRDÜĞÜMÜZÜ HENÜZ SANMIYORUM”

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Mbappe ve Arda, özel oyuncular. Ben iyi futbolcuların her zaman birlikte oynaması gerektiğine inanıyorum. İyi bir kimyaya sahip olabileceklerini ve birbirini tamamlayan becerilere sahip oyuncular olduğunu düşünüyorum. Sahada birlikte oynayacak olmaları bu sezon beni en çok heyecanlandıran şeylerden biri. Birçok kişi Arda’nın Real Madrid'in rotasyonunda daha önemli bir rol üstlenmesini istiyor. Arda’nın gerçek potansiyelini gördüğümüzü henüz sanmıyorum. Real Madrid ve Türkiye Milli Takımıyla oynadığı son birkaç maç yeni sezonda neler yapacağının sadece bir göstergesiydi.

“MBAPPE’NİN TRANSFERİ ARDA’NIN OYNAMA SÜRESİNİ ETKİLEMEMELİ”

Mbappé, Real Madrid’in bir diğer forveti olarak görev yapacak. Bunun dolaylı olarak Arda Güler'in alacağı dakikaları etkileyebileceği doğru ancak Real Madrid'in onunla ilgili planlarını değiştireceğini sanmıyorum. Kulüpten yapılan açıklamada Ancelotti'nin Arda’nın futboluna aşık olduğu ve gelişimini iyi yönetmek istediği belirtiliyor. Bence Real Madrid her iki oyuncuyu da kulübün geleceği olarak görüyor. Bu yüzden Mbappe’nin transferi Arda'nın oynama süresini etkilememeli.

MARIO DE LA RIVA (DIARIO AS)

“MBAPPE VE ARDA, HARİKA BİR İKİLİ OLUŞTURABİLİRLER”

Real Madrid takımında iyi bir atmosfer var. Bu yüzden Mbappe ve Arda’nın iyi anlaşacaklarını düşünüyorum. İkisi de hücum oyuncusu olduğu için Real Madrid için birçok gol üretmelerini bekliyorum. Ve her ikisi de tüm taraftarlarla çok iyi bağ kuran oyuncular. Bu yüzden harika bir ikili oluşturabilirler.

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“ARDA, ÇOK ZORLU MAÇLARDA YÜKSEK SEVİYEDE OYNUYOR”

EURO 2024, muhteşem bir turnuvaydı. Arda’nın Euro 2024’den önce sezon boyunca Real Madrid'de az dakika almasının Montella'nın ilk 11'inde oynamasını zorlaştıracağından korkuyordum. Ama Arda Gürcistan'a karşı harika bir ilk maç çıkardı ve gol attı. Kimse Portekiz'e karşı neden ilk 11’de oynamadığını anlamadı. İnsanlar onun çok zorlu maçlarda yüksek seviyede oynadığını gördü. Bence bu onun Real Madrid ile daha önemli maçlarda fırsat yakalamasına yardımcı olacak.

“ANCELOTTI, SİSTEMİNİ DEĞİŞTİRİRSE ARDA’YA DAHA FAZLA FIRSAT DOĞABİLİR”

Arda Güler'in durumuyla ilgili bir değişiklik olacağını düşünmüyorum. Bakalım Ancelotti, geçen sezon uyguladığı 4-4-2 sistemini sürdürecek mi yoksa Bellingham, Vinicius, Rodrygo ve Mbappé'yi aynı anda kadroya almak için 4-2-3-1 sistemine mi geçecek? Ancelotti, sistemini değiştirirse Arda'ya daha fazla fırsat doğabilir. Eğer Ancelotti, 4-4-2'yi sürdürürse Arda'nın Rodrygo'nun yanı sıra Brahim, Ceballos ve Endrick ile de rekabet etmesi gerekecek. Bence Arda için gerçekten kilit nokta Joselu'nun ayrılışının Arda da dahil olmak üzere diğer futbolcular için fırsatlar yaratması.

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JUANDE PEREZ (ESTADIO DEPORTIVO)

“ARDA, FORMA ŞANSI BULMA KONUSUNDA ZORLUK YAŞAYABİLİR”

Arda ve Mbappe birlikte oynarsa Real Madrid'e çok şey katabilir. Biri ortada, diğeri solda oynuyor. Ancak Ancelotti'nin ikisini birden sahaya süreceğinden şüpheliyim. Arda'nın EURO 2024'teki performansı muhteşemdi. Aldığı süre boyunca genç yaşına rağmen başarılı bir oyun ortaya koydu. Henüz çok genç olmasına rağmen Türkiye Milli Takımı'nın ondan yararlandığını ve gelecekte de büyük katkı alacağını düşünüyorum. Real Madrid'in Mbappe'yi transfer etmesi, Arda Güler'i olumsuz olarak etkileyebilir. Forma şansı bulma konusunda zorluk yaşayacaktır. Fransız yıldız ilk 11'de oynamak için geldi ve bu konuda öncelik sahibi olacak.

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