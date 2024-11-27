İspanyollar Arda Güler müjdesini duyurdu! Liverpool'da bir ilk...

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Real Madrid'de bu sezon yeterince forma şansı bulamayan ancak Leganes maçında verilen şansı iyi kullanan Arda Güler'in eline büyük bir fırsat geçti.

Cadena SER'in haberine göre; Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında oynanacak olan Liverpool - Real Madrid maçına ilk 11'de başlayacak.

Arda Güler, Liverpool deplasmanında sahaya ilk 11'de sürülürse UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bir maça ilk kez ilk 11'de çıkmış olacak.

Daha önce bu organizasyonda üç kez oynayan yıldız orta saha, söz konusu üç karşılaşmada da oyuna sonradan girmişti.

BİR KEZ DAHA DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

Marca, Real Madrid'in son oynadığı Leganes maçında ilk 11'de sahaya çıkan ve 75 dakikalık performansıyla beğeni toplayan Arda Güler için için bir değerlendirmede bulundu.

Leganes maçına kadar 19 yaşındaki milli yıldıza fazla süre vermeyen Carlo Ancelotti'nin Arda Güler ile ilgili son haftalarda düşüncesinin pozitif yönde değiştiği kaydedildi.

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TEKNİK HEYETTEN OLUMLU RAPOR

Real Madrid teknik heyetinin, Arda Güler'in bu sezon takım için önemli bir oyuncu olabileceği şeklinde görüşünün olduğu belirtildi.

Milli futbolcunun yeteneklerine ve verebileceklerine güvenen yönetiminin de genç futbolcu konusunda tekliflere kapalı olduğu kaydedildi.

Arda Güler, Real Madrid forması ile bu sezon tüm kulvarlarda 13 maça çıktı ve 382 dakika sahada kalarak 1 asistlik performans sergiledi.