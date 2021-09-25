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İspanyol motosikletçi Dean Berta Vinales hayatını kaybetti

#Dean Berta Vinales#Dünya Supersport 300 Şampiyonası#Jerez Pisti
İspanyol motosikletçi Dean Berta Vinales hayatını kaybetti

Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda meydana gelen kazada yaralanan İspanyol pilot Dean Berta Vinales'in vefat ettiği duyuruldu.

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Organizasyondan yapılan açıklamada, İspanya'nın Jerez Pisti'ndeki yarış sırasında kaza geçirerek kafası ile göğsünden ciddi yaralar alan Dean Berta Vinales'in, sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen yaşam savaşını kaybettiği belirtildi.

Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda ilk sezonu geçiren henüz 15 yaşındaki İspanyol pilotun sevenlerine ve ailesine başsağlığı dilendi. Dean Berta, MotoGP Dünya Şampiyonası'nda Aprilia takımı adına yarışan Maverick Vinales'in kuzeniydi.

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, kazanın yaşandığı yarışı 3. sırada tamamlamıştı. Kaza nedeniyle Toprak Razgatlıoğlu'nun mücadele ettiği Dünya Superbike Şampiyonası ile Can Öncü'nün yer aldığı Dünya Supersport Şampiyonası'nda bugünkü ilk yarışlar, iptal edilmişti.

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#Dean Berta Vinales#Dünya Supersport 300 Şampiyonası#Jerez Pisti