İspanyol medyasından Sergio Agüero iddiası! "Futbolu bırakma kararı aldı"

Haberin Devamı

Sezon başında Manchester City'den La Liga devi Barcelona'nın yolunu tutan Sergio Agüero'nun, Katalan ekibiyle birlikteliği kısa sürdü.

Barcelona'nın Deportivo ile karşılaştığı maçta rahatsızlanarak oyuna devam edemeyen ve kaldırıldığı hastanede kalp ritmi bozukluğu teşhisi konan Agüero'nun bir süre tedavi göreceği açıklanmıştı.

İspanyol medyasının iddiasına göre, kalp ritmi bozukluğu olan 33 yaşındaki yıldız, futbolu bırakma kararı aldı.

Barça ile 4'ü lig, 1'i Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplamda 5 maça çıkan Agüero, 1 gol katkısında bulundu.

FUTBOLA ARJANTİN'DE BAŞLADI

Agüero futbol kariyerine Arjantin'de Independiente ile başladı. 2005-2006'da tam bir sezonun ardından (36 maçta 18 gol), Atletico Madrid'e transfer oldu. İspanya'da gollerine devam eden Agüero, 175 maçta 74 gol attıktan sonra Manchester City'nin yolunu tuttu.

İngiliz ekibinden şampiyonluklar yaşayan Sergio Agüero, 390 maçta 260 gol ve 73 asistle kulüp tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

NE OLMUŞTU?

Haberin Devamı

Barcelona'nın Deportivo Alaves'i konuk ettiği maçta Agüero nefes darlığı nedeniyle karşılaşmayı yarıda bırakmıştı.

33 yaşındaki yıldız maçın 40. dakikasında nefes almakta zorlandığını işaret ederek kendisini yere bırakırken sağlık görevlileri oyuna girerek Agüero'ya müdehale etmişti.

Yıldız oyuncu daha sonra ayağa kalkarak sahayı yürüyerek terk etmişti.