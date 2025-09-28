Haberin Devamı

Real Madrid, İspanya La Liga'nın 7. haftasında derbi maçta Atletico Madrid'e konuk oldu.

Eflatun-beyazlılar 14. dakikada 1-0 geriye düştüğü maçta 25. ve 36. dakikalarda bulduğu gollerle 2-1 öne geçse de üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 5-2 gibi farklı bir skorla mağlup ayrıldı.

ARDA GÜLER 59 DAKİKADA 1 GOL - 1 ASİST ÜRETTİ, 1 PENALTIYA SEBEP OLDU

Real Madrid'de karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Arda Güler mücadeleyi 1 gol - 1 asistle tamamladı. 50. dakikada bir penaltıya sebep olan ve sarı kart gören milli futbolcu, bu hareketinden 9 dakika sonra teknik direktör Xabi Alonso tarafından oyundan alındı ve yerini Franco Mastantuono'ya bıraktı.

Real Madrid'in ve Arda Güler'in derbideki performansı İspanyol basınında geniş yer buldu. İşte 20 yaşındaki yıldız oyuncu yapılan yorumlar:

Haberin Devamı

MARCA: "ARDA GÜLER BAŞKA BİR BOYUTTA YAŞIYOR GİBİ"

"Sezonun başındaki o korkutucu makineden eser yok. Sadece her zaman süper kahraman olmaya hazır görünen Mbappe ve Xabi Alonso'nun anlaşılmaz bir şekilde sahadan çıkarmaya karar verdiği başka bir boyutta yaşıyor gibi görünen Arda Güler'in anlık parlamaları vardı. Geri kalanı ise tam bir felaketti."

MUNDODEPORTIVO: "BAŞLANGIÇTA NE KADAR İYİYSE SONRASINDA O KADAR KÖTÜYDÜ"

"Real Madrid'de öne çıkması gereken isim Arda Güler. Yaptığı asist, attığı gol, sebep olduğu penaltı ve gördüğü sarı kart. Başlangıçta ne kadar iyiyse, sonrasında o kadar kötüydü. Forvetlerle, özellikle Mbappe ile olan bağı takıma çok şey katıyor. Ancak gençliği ve Şampiyonlar Ligi'nde Marsilya'ya karşı yaptığı gibi çocukça hataları da onu mahvediyor."

SPORT: "GOL VE ASİSTİYLE YETENEĞİNİ KONUŞTURDU"

"Xabi Alonso, Temmuz'dan beri ilk 11'de oynamayan Jude Bellingham'a ilk 11'de yer verince Arda Güler sezon boyunca parladığı orta sahadaki pozisyonu bırakıp kanata geçti; ancak orada bile gol ve asistiyle yeteneğini konuşturmayı başardı. Üst üste yenen goller sonrasında Xabi, takımın kurtarıcı oyuncularından biri olduğunu kanıtlayan Arda Güler'i sarı kart nedeniyle oyundan aldı ve Bellingham'ı çok kötü olmasına rağmen sahada tuttu. Metropolitano'da bir hezimet yaşandı."

Haberin Devamı

EL PAIS: "REAL MADRID'E NEFES ALMA ANLARI SAĞLAYAN TEK OYUNCU ARDA GÜLER'Dİ"

"Xabi Alonso hazır olmayan Bellingham'ı derbide 11'de başlatıp Mastantuono'yu yedek bıraktı. Düelolarda ezilen ve orta sahada Atletico'nun coşkusuna yanıt veremeyen bir takım vardı. Ne Bellingham, ne Tchouameni, ne de Valverde pas trafiğini gerçekleştiremedi, ki bu da şaşırtıcı değil. Eflatun-beyazlıları bir süreliğine ayakta tutan tek kişi Arda Güler'di. Real Madrid'in ilk yarıda yaptığı her şey Türk oyuncunun ayaklarından geçti: Mbappe'nin golündeki asist, attığı gol, ceza sahası dışından çektiği şut. Eflatun-beyazlılara maçta nefes alma anları sağlayan tek oyuncuydu."

Haberin Devamı

PERFORMANSI

Real Madrid'de bu sezon 8 maça çıkan Arda Güler, sahada bulunduğu 575 dakikaya 3 gol - 3 asist sığdırdı.

Genç futbolcu sezon öncesi düzenlenen Kulüpler Dünya Kupası'nda da 6 maçta 1 gol - 2 asistlik performans sergilemişti.