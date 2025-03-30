İspanyol Marca, Arda Güler'i yere göğe sığdıramadı! 'Son 3 yılın rekorunu kırdı! En eksiksiz performanslarından'

Haberin Devamı

Real Madrid ile Leganes, İspanya La Liga’nın 29. haftasında karşı karşıya geldi. Santiago Bernabéu’da oynanan müsabakayı Real Madrid 3-2 kazanırken, milli futbolcumuz Arda Güler performansıyla alkış topladı.

ARDA MAÇA İLK 11'DE BAŞLADI

Bu sezon Carlo Ancelotti'den formayı almakta zorlanan genç yıldız, Leganes karşılaşmasına ilk 11'de başladı. Ligde en son 14 Aralık'ta oynanan Villarreal müsabakasına 11'de başlayan Güler, bu sezon 11. kez ilk 11'de sahaya çıkmış oldu.

ARDA GÜLER TAKIMINA PENALTI KAZANDIRDI

Mücadele 0-0 devam ederken Jude Bellingham'ın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan milli yıldızımız Arda Güler, Leganesli savunma oyuncusu Rodriguez'in müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Mario Melero Lopez, penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Kylian Mbappe, hata yapmadı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Haberin Devamı

MAÇA DAMGA VURAN İSTATİSTİK

62 dakika saha kalan Arda Güler, performansıyla alkışları topladı. Sahada kaldığı süre zarfında 62 kez topla buluşan milli futbolcu, %93 pas isabeti yakalarken 5'te 5 uzun pasa imza attı. Takım arkadaşlarına 4 kilit pas çıkaran Güler, 0.96 asist beklentisi üretti. Öte yandan girdiği 4 ikili mücadelenin 3'ünü kazanan 20 yaşındaki futbolcu, 1 kez de top kapma başarısı sergiledi.

ANCELOTTİ'DEN ARDA SÖZLERİ: KALİTESİNİ GÖSTERDİ

Ancelotti, Leganes maçının ardından düzenlediği basın toplantısında, Arda Güler ile ilgili gelen bir soru üzerine, "İyi oynadı, kalitesini gösterdi çünkü oyunu çok iyi okuyor. Diğer forvet oyuncuları gibi rakibin dengesini bozmasa da topla çok iyi oynuyor. Topu iyi döndürüyor. Faydalı oldu." dedi.

İtalyan teknik adam, 62. dakikada Arda'yı oyundan almasını ise "Onu değiştirmemin nedeni takımı ileride daha güçlendirmek ve yedekte bekleyen daha diri futbolcuları sahaya sürmekti. Başka bir şeyden değil." diyerek açıkladı.

MARCA'DAN ARDA DEĞERLENDİRMESİ: SİHİRLİ SOL AYAK

Marca'nın maç sonu oyuncu değerlendirmesinde Arda Güler için övgü dolu ifadeler kullanıldı. İşte İspanyolların Arda değerlendirmesi;

Haberin Devamı

İlk yarı: Beklendiği gibi Arda sağa geçiyor ve en sevdiği ve Türkiye'de parladığı 10 numara pozisyonunu Jude'a bırakıyor. Sürekli topla temas halinde... ama asla yerini kaybetmiyor. Teknik ekibin onun isteklerini yerine getirebileceğini görmesi önemli. Duran toplar, tur sırasında tahmin ettiğimiz gibi, sihirli sol ayağını kullanarak yakın direkte hasar yaratmaya çalışan Arda'ya ait. Durumu 1-0 yapan penaltıyı kazanıyor... ve Brahim'in kaçırdığı sihirli bir geri pası 2-1 yapacak şekilde ortaya çıkarıyor.

İlk yarı skoru: 8

İkinci Yarı: Hareket ediyor ve istiyor ama ikinci yarıda pek iyi değil. İyi bir ilk yarının ardından 62. dakikada oyundan çıkıp Vinicius'u oyuna aldı... ve ikinci yarıda pek fark edilmedi.

Son not: 6

Haberin Devamı

MARCA YAZARI: ARDA'YI KANITLAYAN İSTATİSTİKLER

Marca yazarı Juan Ignacio Garcia-Ochoa, milli yıldızımız Arda Güler'in dün akşam Leganes karşısında gösterdiği performans için ayrı bir yazı kaleme aldı. Garcia-Ochoa'nın Marca'nın 1. manşetten verdiği 'Arda Güler'i kanıtlayan istatistikler: %93 pas isabeti, beklenen asist rekoru...' başlığıyla verdiği yazı şöyle;

Türk oyuncu sahada kaldığı 62 dakika boyunca harika bir performans ortaya koydu. Arda Güler bu sezon La Liga'da 6. kez ilk 11'de başladı ve mücadeleye çok yönlü ve olgun bir performansla karşılık verdi. Leganés karşısında Bernabéu'nun beklediği parlak oyuncu gibi görünmedi ama Real Madrid'e Carlo Ancelotti'nin istediği çözümleri sundu. Maç sonunda Carletto'nun da belirttiği gibi, 62. dakikada skor 2-2'ye geldiğinde soyunma odasına iyi bir performans sergilediğini hissederek gitti: “İyi oynadı ve kalitesini gösterdi. Topa mükemmel dokunuşları ve mükemmel bir görüşü var. Bizim forvetlerimiz kadar dengesiz değil ama faydalıydı ve bana taze ayaklar kazandırması ve ileride daha güçlü olması için onu değiştirdim” diye açıkladı Real Madrid teknik direktörü.

Haberin Devamı

'SON 3 YILDA 0,65'İ AŞAN İLK REAL MADRİD OYUNCUSU'

Maç istatistikleri Güler'in Leganés karşısındaki güçlü performansını destekliyor. Türk oyuncu 62 dakika oynadı ve neredeyse dakikada bir pas olmak üzere 61 pas yaptı. Pas isabet oranı %93'tü, diğer maçlara göre daha kendinden emin görünüyordu ve hücum bölgesinde daha az risk alıyordu. Modric ile birlikte takımın oyununu yavaşlatmaya çalıştı ancak hücumdaki direktliğini de kaybetmedi.

Rakip ceza sahasına ulaştığında Arda Güler gerçek yüzünü gösterdi. Lucas Vázquez tarafından fark edilen ceza sahası içindeki bir koşunun ardından 1-0'a yol açan tartışmalı penaltı onundu. Ayrıca Mbappé'ye hedefi kıl payı kaçıran bir orta yaptı ve Stats Perform'a göre sahayı dört kilit pasla terk etti. Beklenen asist oranı 0,96'ya yükseldi ve son üç yılda 70 dakikadan az oynarken 0,65'i aşan ilk Real Madrid oyuncusu oldu.

Haberin Devamı

Stats Perform'un Beklenen Asist (xA) modeli, bir pasın asistle sonuçlanma olasılığını ölçüyor. Formül, tehlikeli bölgelerde pas veren oyuncuları ödüllendiriyor ve sıfır ile bir arasında bir ölçekte ölçülüyor; 0, asla asistle sonuçlanmayacak bir pası temsil ederken 1, alıcının her seferinde gol atması beklenen bir pası temsil ediyor. Arda Güler, Leganes karşısında 0.96'lık bir skor kaydetti.

'DAKİKA ALMAYA DEVAM EDEREK KENDİNİ KANITLAYACAK'

Kupa şimdiye kadar Arda Güler'in rekabet alanı oldu. Türk oyuncu turnuvadaki dört maçın üçüne başladı ve başladığı maçlarda her zaman 75 dakikadan fazla oynadı. İkinci maçta Real Sociedad'a karşı muhtemelen yedek kulübesine dönecek ancak Güler dakika almaya devam ederek takımda önemli bir oyuncu olarak kendini kanıtlamayı umuyor.

'EN EKSİKSİZ PERFORMANSLARINDAN BİRİ'

Güler, Madrid'de oynamak için yeteneğin yanı sıra takımın hizmetinde olması gerektiğini biliyor ve Leganés karşısında da gösterdiği gibi buna odaklanıyor. Bu onun en parlak performansı olmayabilir ama kesinlikle en eksiksiz performanslarından biriydi.