İspanyol gazetecilere sorduk: Mbappe transferi Arda Güler'in sürelerini etkiler mi? 'Arda'nın devreye girmesi gereken yer...'

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La Liga devi Real Madrid, 49. UEFA Süper Kupa Finali’nde Atalanta ile karşılaştı. Rakibini 2-0’lık net bir skorla deviren eflatun-beyazlılar, bu kulvarda 6.kez zafer yaşadı. 88. dakikada Vinicius Junior'un yerine oyuna giren yıldız futbolcu Arda Güler, şimdiye kadar 4.kupasını kazandı. Mücadelede ilk 11’de başlayan Fransız yıldız Kylian Mbappe, etkili futbolunun ardından 1 gol kaydetti. Carlo Ancelotti, Mbappe’nin transferi sonrası hücumdaki sistemini değiştirirken; İspanyol gazeteciler, Arda Güler’in kadrodaki geleceğiyle ilgili düşüncelerini anlattı.

İSPANYOL GAZETECİLERİN “ARDA GÜLER” AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:

VICTOR DIEGUEZ (LEGAL SPORT):

“ARDA, TONİ KROOS’UN YERİNİ DOLDURMAK İÇİN ÖNEMLİ BİR FAKTÖR”

Arda Güler, iyi bir hazırlık dönemi geçirdi. Maçlarda takım arkadaşlarının ona olan güvenini ve topla olan yeteneğini de hissedebiliyordunuz. Toni Kroos, emekli oldu ve bence Arda Güler onun yerini doldurmak için önemli bir faktör olacak. Arda, sonuçta takımdaki en yaratıcı oyunculardan biri ve bence süre bulacağını düşünüyorum. Avrupa Süper Kupası'nda Real Madrid'in orta sahasında eksiklerin olduğunu gördünüz. Bu yüzden Arda, başarılı pas trafiğiyle önemli bir oyuncu haline gelebilir.

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“ANCELOTTİ, ARDA’YA GEÇEN YILDAN DAHA FAZLA GÜVEN DUYACAK”

Mbappé'nin yeni takım arkadaşlarıyla ilk maçıydı ve sezon öncesi neredeyse hiç antrenman yapmamıştı. Bu yüzden sahada biraz yavaş görünüyordu. Buna rağmen yine de gol atmayı başardı ve bazı ilginç hamleler yaptı. Çünkü Mbappé, dünya çapında bir oyuncu. Sorun onun koşularını değerlendirecek iyi pasörlerin olmamasıydı. Arda Güler'in devreye girmesi gereken yer burası. Arda, Modric ile birlikte Real Madrid'in sahip olduğu en iyi pasör. İyi formuyla birlikte bu sezon önemli bir oyuncu olacağını düşünüyorum. Ancelotti'nin ona geçen yıldan çok daha fazla güven duyacağına inanıyorum.

MARIO DE LA RIVA (DIARIO AS):

“FİZİKSEL OLARAK ÇOK DAHA GÜÇLÜ BİR OYUNCU GÖRDÜK”

Arda Güler, Real Madrid’in ABD turnesinde AC Milan ve FC Barcelona'ya karşı oynadığı iki maçta harika performans sergiledi. El Clasico’da Nico Paz'a köşe vuruşundan asist yaptı. Aynı zamanda ofsayt nedeniyle iptal edilse de bir gol attı. Fiziksel olarak daha güçlü bir oyuncu gördük. Carlo Ancelotti'nin ABD turunda Arda Güler'in mümkün olduğunca rakip kaleye yakın oynamasını ve sağ kanat olarak sol ayağıyla şut atma özelliğini kullanmasını istediğini hatırlamalıyız. Arda, geçen sezon kaleye bu şekilde 6 şut attı. Arda Güler'in de bu kadroda şansı var elbette. Hatta pazar günü Real Mallorca karşısında ilk 11'de yer alabileceğini düşünüyorum.

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“MBAPPE, HENÜZ EN ÜST SEVİYEDE DEĞİL”

Mbappé, çok akıllı bir oyuncu. Atalanta’ya attığı golde boşluk yaratmak için nasıl hareket ettiğine bakın. Bence henüz en üst seviyede değil ama Atalanta karşısında iyi bir ikinci yarı çıkardı. Bence takımla uyumu henüz mükemmel seviyede değil ama bunun için henüz çok erken.

“ARDA’NIN ŞANSI CARLO ANCELOTTİ’NİN HÜCUMDAKİ TAKTİĞİNE BAĞLI”

Öte yandan Arda’nın bence sahip olabileceği şanslar; Ancelotti'nin Rodrygo, Mbappé ve Vinicius ile birlikte ileride nasıl bir taktik uygulayacağına bağlı. Ancelotti; Rodrygo, Mbappé ve Vinicius'u kadroda tutuyor. Bu durumda Arda, Rodrygo'nun doğal olarak yedeği olacak ve Brezilyalı oyuncu kadroda olmadığı her an Arda Güler oynayacak. Diğer senaryoya göre ise Ancelotti, orta sahanın yeterince güçlü olmadığını düşünebilir ve Rodrygo’yu orta sahaya bir oyuncu daha yerleştirmek için kulübeye gönderebilir. O zaman Arda Güler, daha az dakika alacak çünkü Ancelotti; önce Rodrygo'ya nasıl dakika vereceğini bulmaya çalışacak.