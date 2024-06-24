İspanyol gazeteciden flaş iddia: Montella'nın Arda Güler'i yedek bırakma sebebi kıskançlık

Haberin Devamı

Roncero, yazısında şu ifadeleri kullandı:

Gürcistan’a karşı zaferin Arda Güler adlı o dahi çocuğun tartışılmaz ve büyüleyici kalitesiyle gelmesinin ardından bütün bir ülkeyi ve dünyadaki basını devirdiğini fark ettiğinde çocukça ve saçma bir kıskançlık içine girdi.

"BENİM SAYEMDE OLSUN"

Denklem basitti. Cristiano ve Roberto Martinez’in Portekiz’ine karşı Türkiye’yi kazanarak, grubun lideri olarak çıkarmaktı. Ancak Montella, bu zaferin genç Real Madrid oyuncusunun yeni bir sergisine dönüşeceğini düşünmüş olmalı. O anda oyun tahtasına bakarken kendi kendine şöyle dedi: Yıldızımı yedek kulübesinde bıraksam iyi olur ve kazanırsak bunun benim sayemde olduğunu söyleyecekler...

Haberin Devamı