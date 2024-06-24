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İspanyol gazeteciden flaş iddia: Montella'nın Arda Güler'i yedek bırakma sebebi kıskançlık

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#EURO 2024#Arda Güler#Montella
İspanyol gazeteciden flaş iddia: Montellanın Arda Güleri yedek bırakma sebebi kıskançlık
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2024 07:00

İspanyol spor gazetesi AS’ın yazarı Tomas Roncero, Arda Güler’in yedek bırakılmasının ardında Vincenzo Montella’nın duyduğu kıskançlığın yattığını yazdı.

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Roncero, yazısında şu ifadeleri kullandı:

Gürcistan’a karşı zaferin Arda Güler adlı o dahi çocuğun tartışılmaz ve büyüleyici kalitesiyle gelmesinin ardından bütün bir ülkeyi ve dünyadaki basını devirdiğini fark ettiğinde çocukça ve saçma bir kıskançlık içine girdi.

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"BENİM SAYEMDE OLSUN"

Denklem basitti. Cristiano ve Roberto Martinez’in Portekiz’ine karşı Türkiye’yi kazanarak, grubun lideri olarak çıkarmaktı. Ancak Montella, bu zaferin genç Real Madrid oyuncusunun yeni bir sergisine dönüşeceğini düşünmüş olmalı. O anda oyun tahtasına bakarken kendi kendine şöyle dedi: Yıldızımı yedek kulübesinde bıraksam iyi olur ve kazanırsak bunun benim sayemde olduğunu söyleyecekler...

İspanyol gazeteciden flaş iddia: Montellanın Arda Güleri yedek bırakma sebebi kıskançlık

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#EURO 2024#Arda Güler#Montella

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