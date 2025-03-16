İspanyol gazeteciden çarpıcı Arda Güler tespiti: 'Ancelotti'nin uyarıları ve takım arkadaşlarının azarları arasında kaybolup gidiyor!'

Haberin Devamı

La Liga'nın 28. haftasında Real Madrid, deplasmanda karşılaştığı Villarreal'i 1-0 geriye düştüğü maçta Fransız yıldızı Kylian Mbappe’nin attığı gollerle 2-1 mağlup etmeyi başardı.

MBAPPE'DEN ARDA'YA BÜYÜK TEPKİ!

Eflatun-beyazlılarda karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan milli futbolcu Arda Güler, 83. dakikada Federico Valverde'nin yerine oyuna dahil oldu.

Mücadelenin 87. dakikasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Arda Güler, içerde müsait durumdaki Mbappe'ye pas vermek yerine şut atmayı tercih etti ve top auta çıktı.

Arda'nın bu tercihi sonrasında çok sinirlenen Mbappe, uzun ve şiddetli bir şekilde genç futbolcuya tepki gösterdi. Yaşanan bu anlar karşılaşmaya damga vururken, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

Haberin Devamı

İSPANYOL GAZETECİDEN ÇARPICI TESPİT: "ARDA GÜLER, ANCELOTTI'NİN UYARILARI VE TAKIM ARKADAŞLARININ AZARLARI ARASINDA KAYBOLUP GİDİYOR!'

İspanyol gazetesi Sport'ta Christian Blasco imzalı köşe yazısında 19 yaşındaki futbolcunun Real Madrid'deki başarı hayalinin her geçen gün bir kabusa dönüştüğü belirtilirken, "Arda Güler, takım arkadaşlarının azarları ve Ancelotti'nin uyarıları arasında kaybolup gidiyor" başlıklı yazıda şu ifadelere yer verildi:

"Arda Güler'in Real Madrid'deki başarı hayali giderek bir kabusa dönüşüyor. İnkar edilemez bir yeteneğe sahip olan Türk oyuncu, beklediği fırsatları alamıyor ve aldığında da performansı beklentilerin çok gerisinde kalıyor.

Türk'ün Real Madrid'deki rolü bir süredir sorgulanıyor. Yedek kulübesine çekilen ve son dakikalarda oyuna alınan genç oyuncu, Copa del Rey'de ilk 11'de çıktığı Leganes ve Real Sociedad maçlarında olduğu gibi dün de teknik becerilerini kullanamadı."

"BAŞLARDAKİ 'GÖZ KAMAŞTIRAN OYUNCU' OLMAKTAN ÇOK UZAK"

Haberin Devamı

"Türk, özgüven eksikliği yaşıyor gibi görünüyor; hatta öyle ki onu karakterize eden ve Real Madrid taraftarlarında heyecan uyandıran cesaretini bile kaybetmiş gibi görünüyor. Villarreal'e karşı oynanan maç da bunun bir başka örneğiydi. 83. dakikada oyuna giren genç futbolcu, yakaladığı fırsatlarda iyi kararlar alamadı.

Sahada topla sadece 9 kez buluşan ve attığı 6 pasın 4'ünde isabet sağlayan Arda, iki top kaybıyla ve taca giden bir şutla oynadı."

MBAPPE'NİN TEPKİSİ!

"Hiçbir şeyin istediği gibi gitmediği maçta Arda üstüne bir de takım arkadaşlarından azar yedi.

Real Madrid üçüncü golü atmak için müthiş bir fırsat yakaladı ancak Arda, boşa çıkan Mbappe'ye pas vermek yerine şut atmayı tercih attı ve top doğrudan taca gitti.

Haberin Devamı

Fransız futbolcu, maçın sıcaklığıyla da olsa, genç oyuncuya karşı son derece sertti. Oyun devam etmesine rağmen Mbappe, Arda'yı azarlamayı sürdürdü. Sonraki atakta Arda pas verecek birini aradı ancak verdiği çekingen ve zayıf pasla yine top kaybına neden oldu.

Arda Güler'e kızan tek kişi Mbappe değildi. Maç esnasında Bellingham ve Vinicius Jr.'ın da takım arkadaşlarına karşı sitem dolu hareketler yaptığı görüldü.

Mbappe'nin, Arda Güler'e yönelik öfkesi ilk değil. Birkaç ay önce de Girona'ya karşı oynanan maçta Bellingham, Türk oyuncuyla hararetli bir tartışma yaşamış ancak o ikisi bir gol sevinci sırasında kucaklaşarak problemi çözmüştü.

Haberin Devamı

Arda Güler'in Real Madrid'deki yolu giderek daha da karmaşık görünüyor. Altında olduğu baskı, takımının beklentileri ve yoğun rekabet, genç futbolcuyu kariyerinde bir değişime zorlayabilir."

ARDA GÜLER'İN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Real Madrid formasını bu sezon 30 maçta sırtına geçiren Arda Güler, sahada bulunduğu 1088 dakikada 3 gol - 5 asistlik performans sergiledi.