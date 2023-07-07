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İspanyol gazeteciden Arda Güler iddiası: Babası 15 milyon Euro aldı, maliyeti 50 milyon Euro

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#Transfer#Arda Güler#Fenerbahçe
İspanyol gazeteciden Arda Güler iddiası: Babası 15 milyon Euro aldı, maliyeti 50 milyon Euro
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 07, 2023 07:00

İspanya’da Barcelona Kulübü’nün muhabirliğini yapan gazeteci Toni Juanmarti’nin iddiasına göre Arda Güler’in transferi, futbolcuya verilecek para hariç Real Madrid’e 50 milyon Euro’dan fazla paraya mal oldu.

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Juanmarti, “Arda Güler’in Real Madrid’e maliyeti, oyuncunun maaşını dahil etmediğimizde bile 50 milyon Euro’yu geçebilir. Babasına 15 milyon Euro’dan fazla komisyon ödenecek. Ayrıca oyuncunun ailesinin talebiyle Fenerbahçe’ye ödenecek miktar artırıldı. Pahalı mı, ucuz mu? Bunu zaman gösterecek” ifadelerini kullandı.

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Arda’nın babası Ümit Güler’in, oğlunun transferinden 15-20 milyon Euro civarında pay istediği daha önce İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio tarafından da duyurulmuştu.

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#Transfer#Arda Güler#Fenerbahçe

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