İspanyol gazeteciden Arda Güler iddiası: Babası 15 milyon Euro aldı, maliyeti 50 milyon Euro

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Juanmarti, “Arda Güler’in Real Madrid’e maliyeti, oyuncunun maaşını dahil etmediğimizde bile 50 milyon Euro’yu geçebilir. Babasına 15 milyon Euro’dan fazla komisyon ödenecek. Ayrıca oyuncunun ailesinin talebiyle Fenerbahçe’ye ödenecek miktar artırıldı. Pahalı mı, ucuz mu? Bunu zaman gösterecek” ifadelerini kullandı.

Arda’nın babası Ümit Güler’in, oğlunun transferinden 15-20 milyon Euro civarında pay istediği daha önce İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio tarafından da duyurulmuştu.