İspanyol gazeteciden Arda Güler analizi! ‘Ancelotti’nin sopası geldi’

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spanya'nın yüksek tirajlı gazetesi MARCA, Barcelona-Real Madrid maçının oynanacağı sabah Arda Güler yazısı yayınladı. Gazeteci Jose Felix Diaz'ın çarpıcı analizinde şu ifadelere yer verildi:İ

'ARDA GÜLER BÜYÜDÜ, HERKESİ BÜYÜLEDİ!'

"Arda Güler büyüdü. Türk oyuncu, seçilmişlerden biri olmak için özetlerin ve münferit eylemlerin oyuncusu olmaktan çıktı. Real Madrid'in ne olduğunu ve elitlerin taleplerini öğrenmesi için olgunlaşması ve karmaşık anların üstesinden gelmesi için zamana ihtiyacı vardı. Sadece şimdiki zaman değil gelecek de onun olabilir. Zorluklar karşısında gösterdiği reaksiyon soyunma odasındaki ve teknik ekipteki herkesi büyüledi.





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'ANCELOTTI İLE ÖZEL BİR İLİŞKİ SÜRDÜRDÜ'

Carlo Ancelotti ile inişli çıkışlı ama uzun vadede futbolun gollerden ve muhteşem paslardan daha fazlası olduğunu anlamasına yardımcı olan özel bir ilişki sürdürdü, özellikle de Real Madrid söz konusu olduğunda. Bu sezon takımı cezalandıran da tam olarak bu oldu; bazı oyuncular kendilerini fedakârlık ve takım çalışmasıyla el ele giden maddi olmayan şeylere değil, bariz olana ve kişisel gösterişe adadı.

'GIRONA MAÇINDAN SONRA DİBE VURDU, ANCELOTTI'NİN SOPASI GELDİ!'

Güler, şubat ayının son günlerinde Girona ile oynanan maçtan sonra dibe vurdu. Madrid'in galibiyetinde tek bir dakika bile oynamadı; Endrick, Ceballos, Camavinga ve Rüdiger yedek kulübesinden gelerek bunu yapma fırsatı buldu. Oynamadığı dakikaların ardından Carlo Ancelotti'ye açıklama talep eden bir mesaj gönderildi ki İtalyan teknik adam bunu beklemiyordu çünkü her oyuncuyla konuşmak için ofisinin kapısını her zaman açık tutarken bu doğru bir yol değildi. İki gün sonra, daha önce koçtan bir uyarı almış olan Türk oyuncunun çevresine koçun kendi sopası geldi.

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'GÜLER GİDEREK DAHA ÖNEMLİ HALE GELDİ'

Değişimin gelmesi uzun sürmedi ve kupa finalinde de görüldüğü gibi Güler'in oyuna girmesi giderek daha önemli hale geldi. Güler 38 maçta 1.471 dakika süre aldı, beş gol attı, dokuz asist yaptı, ama hepsinden önemlisi dakikalar ve belirleyici anlarla oynadı. Üst üste sekiz lig maçına çıktı ancak Avrupa elemelerinde forma giymediği de bir gerçek.

'ARDA TEPKİ VERDİ VE HERKESİN SAYGISINI KAZANDI'

İşin en güzel tarafı, Güler'in ileriye dönük yolun oldukça farklı olduğunu fark ettiği o anda bunlar yaşandı. Mesaj alışverişinin ardından tepki geldi. Eski Fenerbahçeli oyuncu tepki verdi, mantalitesini büyük ölçüde değiştirdi ve takımdaki ağırlığı artarak herkesin saygısını kazandı. Başta Ancelotti olmak üzere, kamuoyunda ama özellikle de özelde, Türk oyuncunun yeteneğinin farkına vardı ve çok yakın gelecekte takımda önemli bir rol oynayacağını ön gördü. Ancak daha geride, orta sahanın ortasından başlayarak.

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'ÇIKARCI POHPOHLAMALARDAN UZAK, GERÇEK BİR 11 OYUNCUSU GİBİ...'

Ancelotti, kupa finalinde takımın çehresini değiştirdi. Bugün Güler ilk 11'de yer alacak ve bazılarının çıkarcı pohpohlamalarından uzak, gerçek bir ilk 11 oyuncusu gibi hissetmeye başlayabilecek. Türk oyuncu, yazdığı mektupta futbol dünyasının zirvesine ulaşmanın kendisi için ne kadar zor olduğunu açıkça belirttiği gibi, hayatı da hiç de kolay olmadı.

'TEKNİK EKİP, ARDA'NIN SABIRSIZLIĞINI ÇOK İYİ ANLADI'

Güler soyunma odasında iyi karşılanıyor. Onu çok iyi niyetli ve çok futbol oynayan bir genç olarak görüyorlar. Teknik ekip ona zaman tanıdı ve sabırsızlığını çok iyi anladı. Real Madrid için bir başarı garantisi olarak gördükleri Türk'le yaptıklarından memnun bir şekilde Valdebebas'tan ayrılacaklar.

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'İKİSİ DE FUTBOL DİLİNİ KONUŞUYOR'

Son haftalarda oyuncu ve Ancelotti arasındaki diyalog, dilin zorluğuna rağmen yoğunlaştı. İkisi de aynı dili, futbol dilini konuşuyor. Taraflardan birinin diğerine yaptığı tatlı bir jestin de gösterdiği gibi tam bir anlayış söz konusu."