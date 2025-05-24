İspanyol gazeteciden çarpıcı Arda Güler benzetmesi: 'Yeni Modric olacak!'

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ANCELOTTI İLK TAŞI KOYDU

Ancelotti'nin son bir aydır aldığı kararlarda belli bir geçiş göze çarpıyor. Güler, son üç maçta ilk 11'de yer aldı. Modric ise bu maçlarda yedekti.

"ARDA HARİKA BİR KANAT OYUNCUSU"

Kulübün niyetini bilen Ancelotti, son olarak Celta Vigo'ya karşı oynanacak maç öncesinde Güler'in bu planı boşa çıkarmamak için elinden geleni yapacağına inandığını dile getirdi. "Arda kanat oyuncusu olarak oynayabileceğini gösteriyor. Sadece bir kanat oyuncusu değil, harika bir kanat oyuncusu olacağını düşünüyorum çünkü iyi bir oyun anlayışı var, topu iyi idare ediyor."

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As gazetesinin haberine göre Real Madrid, özellikle Arda Güler ve Nico Paz gibi genç oyuncuların daha fazla süre bularak gelecekte gelişimini desteklemek amacıyla Modric'e bir yıl daha sözleşme teklif etmeme kararı aldı.

ARDA'YI YENİ MODRIC YAPMAK!

Kulübün stratejisi, Güler'in bu sezon geçirdiği dönüşümü daha da derinleştirerek yaratıcı bir orta saha oyuncusu yapmak. Kulağa riskli geliyor olsa da: Arda'yı Madrid'in yeni Modric'i yapmak.

"ARDA'NIN DAHA FAZLA ZAMANA İHTİYACI VAR"

Kolay bir görev olmasa da Madrid, tecrübeli 10 numaranın kulüpte liderliği ele alması gereken genç orta saha oyuncularının gelişimini yavaşlatabileceğine inanıyor. Mesela Camavinga'nın, pivot pozisyonunda elde ettiği küçük başarıları göz önüne alındığında Arda'nın bu sezon oynadığı 1.683 dakikanın yeterli olmadığını düşünülüyor. Beklenen sıçramayı tam olarak yapabilmesi için daha fazlasına ihtiyacı var.

"ARDA BAŞROLDE OLACAK"

Bu görev artık Xabi'nin sorumluluğunda yürütülecek. Kulüp yeni bir orta saha oyuncusu üzerinde çalışmaya devam ediyor. Listenin başında Wirtz yer alırken, Xabi'nin görevinin bir kısmı da Arda Güler'in başrolde olduğu kadrodaki oyuncuların oyun kurma yeteneklerini "keşfetmek" olacak.