İspanyol gazeteci, Arda Güler'i bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı!

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Fenerbahçe'den Real Madrid'e transferi büyük sansasyon yaratan ve özellikle bu sezon sıçrama yapması beklenen Arda Güler için işler iyi gitmiyor.

Eflatun-beyazlı kulübün Şampiyonlar Ligi'ndeki son 3 maçında süre alamayan milli futbolcu, La Liga'da ise oynanan son 5 maçın yalnızca 1'inde 30 dakika şans buldu.

Sezon genelinde 29 maçta (1082 dakika) şans bulan ve 3 gol - 5 asistle oynayan Arda Güler, tabir-i caizse Carlo Ancelotti tarafından adeta unutulmuş durumda.

İSPANYOL GAZETECİDEN ÇARPICI BENZETME

İspanyol gazetesi Diario AS'ta Augustine Martin imzalı köşe yazısında 19 yaşındaki futbolcuyu bekleyen tehlikeye dair çarpıcı sözler yer aldı.

Millî futbolcunun kaderi, genç yaşta Real Madrid'e transfer olan ancak Los Blancos'ta istediği fırsatları bulamayan Arsenal'in yıldızı Martin Odegaard'a benzetildi.

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'Arda Güler, yeni Martin Odegaard mı?' başlığıyla kaleme alınan yazıda şu ifadelere yer verildi:

'ODEGAARD AYRILDI AMA ARDA AYRILMAK İSTEMİYOR'

"Son bir ayda neredeyse hiç süre alamayan Arda Güler'in durumu, gittikçe Martin Odegaard'ın yaşadığı duruma benzemeye başlıyor. Her ikisi de takımdaki yerleri için savaşmak zorunda kaldılar, ancak Norveçli başarılı olmak için takımdan ayrılmayı seçerken, Arda ayrılmak istemiyor."

TEHLİKENİN ADI 'DURAĞANLIK'

"Ancak Arda, Odegaard'ı ayrılığa sürükleyen aynı tehlikeyi yaşıyor: Durağanlık!

Veriler ortada. Genç Türk, Real Madrid'in oynadığı son 10 maçın sadece 3 tanesinde süre alabildi. Ligde Betis'e karşı (31 dakika) ve kupadaki Leganés (76 dakika) ile Real Sociedad'a (84 dakika) karşı oynadı ama bu üç maçta da kayda değer bir performans sergilemedi. Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'ye karşı oynanan iki maçta ve Atlético Madrid'e karşı forma giymedi."

'YILDIZI SÖNMEYE, GÖZDEN KAYBOLMAYA BAŞLIYOR'

"Gerçek şu ki Arda'nın yıldızı sönmeye, genç futbolcu gözden kaybolmaya başlıyor.

Real Sociedad'la oynanan kupa maçından önce Ancelotti basın toplantısında hem Arda'ya hem de Endrick'e üstü kapalı mesajlar gönderdi. İkisi de maça ilk 11'de başladı, Endrick galibiyeti getiren golü atarak bir tepki verirken Arda ise bir kez daha fırsat kaçırmış oldu."