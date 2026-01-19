×
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

İspanyol devi Fenerbahçe'nin yıldızına talip oldu!

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ocak 19, 2026 16:23

La Liga ekiplerinden Atletico Madrid, Fenerbahçe'nin İngiliz sol beki Archie Brown'ı transfer gündemine aldı.

2 Ocak'ta başlayan ara transfer döneminde Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat, Rodrigo Becao, Burak Kapacak, İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'la yollarını ayıran Fenerbahçe'de sürpriz bir ayrılık ihtimali belirdi.

Sport Mediaset'in haberine göre; Atletico Madrid, Fenerbahçe forması giyen Archie Brown'ı transfer gündemine aldı.

RUGERI İTALYA'YA DÖNMEK İSTİYOR

Atletico Madrid'in sezon başında 17 milyon euro ödeyerek kadrosuna kattığı İtalyan sol bek Matteo Ruggeri'nin ülkesine dönmek istiyor.

Atletico Madrid'in de iyi bir teklif gelmesi durumunda ayrılığa sıcak baktığı belirtilirken, Ruggeri'nin ayrılma ihtimaline karşı Brown'ı gündemine aldığı ve ayrılık gerçekleşmesi halinde İngiliz sol bekin transferi için Fenerbahçe ile görüşmelere başlayacağı ifade ediliyor.

FENERBAHÇE 8 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ

Fenerbahçe, Archie Brown'ı sezon başında 8 milyon Euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan yüzde 10 pay karşılığında kadrosuna katmıştı. 23 yaşındaki savunmacının Fenerbahçe ile 2,5 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

PERFORMANSI

İngiliz sol bek, sarı-lacivertli formayla bugüne dek tüm kulvarlarda 25 maça çıkarken 3 gol - 5 asistlik performans sergiledi.

