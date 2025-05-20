İspanyol basınından sürpriz Galatasaray iddiası! Real Madrid'e resmi teklif yapıldı

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Trendyol Süper Lig'in bitimine 2 hafta kala 25. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da 14. sezonunu geçiren Uruguaylı file bekçisi Muslera'nın sezon sonunda kontratını tamamlayarak ülkesine dönmesi bekleniyor.

Bu bağlamda yeni kaleci arayışlarını sürdüren sarı - kırmızılılar için İspanya'dan sürpriz bir iddia geldi.

REAL MADRID'E 2 TEKLİF GELDİ

İspanyol basınından Defensa Central'in haberine göre, ünlü menajer Jorge Mendes, Real Madrid'in Ukraynalı file bekçisi Andriy Lunin için gelen iki teklifi eflatun beyazlılara iletti.

Söz konusu iki tekliften birinin Premier Lig ekiplerinden Aston Villa olduğu iddia edilirken, diğerinin Galatasaray olduğu öne sürüldü.

GALATASARAY'DAN HAMLE

Haberin detaylarında sarı-kırmızılıların Lunin'e mevcut maaşının üzerinde bir ücret teklif ettiği belirtildi.

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Ukraynalı file bekçisi kulübü Real Madrid'den yıllık 4.5 milyon Euro kazandığı biliniyor. Eflatun beyazlılarla 2030 yılına kadar kulüple sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki kalecinin güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.

Thibaut Courtois'nın uzun süreli sakatlıklarından kaynaklı özellikle geçtiğimiz sezon 31 maçta forma şansı bulan Lunin, bu sezon ise 13 resmi maça çıktı.

Söz konusu maçlarda kalesinde 19 gol gören Ukraynalı, 5 mücadelede gole izin tanımadı.

MUSLERA'NIN GELECEĞİ BELİRSİZ

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan ve hala bir anlaşma yapılmayan Fernando Muslera'nın sarı - kırmızılı kulüpteki geleceğindeki belirsizlik devam ediyor.