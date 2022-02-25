İspanyol basınından Galatasaray-Barcelona eşleşmesi yorumu! Torrent, Arda Turan, Kerem Aktürkoğlu ve Inaki Pena...

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UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Galatasaray, Barcelona ile eşleşti. Yaklaşık 20 yıl sonra İspanyol ekibiyle karşı karşıya gelecek olan sarı-kırmızılılar, ilk maçı deplasmanda oynayacak.

10 Mart'ta Camp Nou'da oynanacak maçın rövanşı, 17 Mart'ta Nef Stadı'nda olacak.

E Grubu'nda Marsilya, Lazio ve Lokomotiv Moskova ile mücadele eden Galatasaray, topladığı 12 puanla grubu namağlup lider tamamlamış ve play-off oynamadan direkt son 16 turuna kalmıştı.

ARDA, TORRENT VE PENA'YA DİKKAT ÇEKTİLER

İspanyol basını Galatasaray ile Barcelona'nın eşleşmesini değerlendirirken, sarı-kırmızılıların teknik direktörü Domenec Torrent, Barcelona'dan kiralanan kaleci Inaki Pena ve eski Barcelonalı Arda Turan'a dikkat çekti. İspanyollar, Galatasaray'ın en önemli oyuncusu olarak da Kerem Aktürkoğlu'nu gösterdi.

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İşte İspanyol basınındaki Galatasaray manşetleri;

MARCA: Guardiola'nın teknik ekibinde 4 sezon görev yapan ve şimdi Galatasaray'ın başında olan Domenec Torrent gibi eski bir tanıdık karşısında, bu turnuvanın açık favorisi olan Barcelona olacak.

"BARCELONA'NIN YÜZÜ GÜLEBİLİR"

AS: Felaket bir sezon geçiren Galatasaray'a karşı Barcelona'nın yüzü gülebilir. Tarihindeki en kötü sezonlardan birinde, küme düşme hattına yakın durumda bulunan Galatasaray, Avrupa'da eski özelliklerini ortaya koyarak bir direnç gösteriyor. Ocak ayında takımın başına geçen Domenec Torrent'in galibiyete ulaşması 5 maç sürdü. Muslera'nın sakatlığı sonrası kale Barcelona'dan kiralanan Inaki Pena'ya emanet ve Marcao ile Nelsson ile savunma güvenliğinden sorumlu. Berkan Kutlu ve Kerem Aktürkoğlu, kötü geçen sezonda adından söz ettiriyor. Cicaldau'dan ise daha fazlası bekleniyordu.

"ARDA TURAN CAMP NOU'DA PARLAK BİR İZ BIRAKMADI"

SPORT: Barcelona, Türk takımında birkaç tanıdık yüz bulacak. Eski Barcelonalı Domenec Torrent takımın teknik direktörü, Inaki Pena Barcelona'dan kiralık ve bir başka eski Barcelonalı Arda Turan takımın kaptanı. Arda, Camp Nou'da parlak bir iz bırakmadı. Atletico Madrid'den 42 milyon euroya transfer edildikten sonra düşüşü başladı. Ayrıca Barcelona altyapısı La Masia'da kaleci koordinatörü olan Ricard Segarra da Torrent'in ekibinde. Galatasaray'da Ryan Babel, Feghouli ve Gomis gibi üst düzey futbolcular bulunuyor.

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"EN BÜYÜK YILDIZI KEREM AKTÜRKOĞLU"

MUNDO DEPORTIVO: Galatasaray, ligdeki en iyi dönemini yaşamıyor ancak Avrupa Ligi'nde zorlu bir gruptan lider çıktı. Galatasaray'ın yıldızı olan isim, 23 yaşındaki Kerem Aktürkoğlu. Sol kanatta oynuyor ve kaleye gitmeyi seven bir yapısı var. Kerem dışında Muslera, Feghouli, Babel ve Gomis dikkat edilmesi gereken isimler.

DAILY MAIL: Xavi, Barcelona'yı yeniden canlandırdı ve gençlerle tecrübelileri harmanlayarak yükselişe geçti. Galatasaray'ın kaçınmak istediği rakiplerden biri oldukları kesin ve Barcelona için kupayı kazanmak dışındaki tüm seçenekler hayal kırıklığı yaratacaktır.