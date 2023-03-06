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İspanya basınından çarpıcı iddia: 'Galatasaray'ı engelleyecek tek isim Valencia'

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#Fenerbahçe#Valencia#Galatasaray
İspanya basınından çarpıcı iddia: Galatasarayı engelleyecek tek isim Valencia
Oluşturulma Tarihi: Mart 06, 2023 07:00

AS gazetesi, Ekvardorlu yıldızı överken çarpıcı bir iddia ortaya attı.

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Fenerbahçe'de müthiş bir sezon geçiren ve Kayserispor ağlarını da havalandırarak bu sezon ligdeki gol sayısını 23’e çıkaran Enner Valencia’nın performansı tüm dünyada yakından takip ediliyor.

HAALAND İLE YARIŞIYOR

Ünlü İspanyol spor gazetesi AS da Ekvadorlu futbolcunun performansı ile ilgili olarak yaptığı değerlendirmede “Enner Valencia’nın freni yok. Ekvadorlu golcü, 2023’e muhteşem başladı ve Türkiye’de Galatasaray’ın şampiyon olmasını engelleyebilecek tek isim” ifadeleri kullanıldı.

Bu sezon ligde 20 karşılaşmada 23, gol 4 asistlik performansa imza atan Valencia’nın Avrupa’da 2, Türkiye Kupası’nda da 3 golü bulunuyor. Yıldız futbolcu sergilediği performansla bu sezon Premier Lig’e damga vuran M.City’li Erling Haaland ile yarışıyor.

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#Fenerbahçe#Valencia#Galatasaray

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