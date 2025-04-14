İspanyol basınından Arda Güler'e sert eleştiri: 'Yeteneğinden çok şikayetleri olan biri!'

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Alaves ile Real Madrid, İspanya La Liga'nın 31. haftasında karşı karşıya geldi.

Mendizorrotza Stadyumu’nda oynanan müsabakayı eflatun - beyazlılar 1-0 kazanırken galibiyet golü 34. dakikada Camavinga'dan geldi.

2 HAFTA ARANIN ARDINDAN 11'E GERİ DÖNDÜ

La Liga'da son 13 maçta 1 kez ilk 11'e girebilen Arda Güler, iki hafta önce oynanan Leganes maçının ardından yeniden dün akşam oynanan Leganes mücadelesiyle ilk 11'e geri döndü. 63 dakika sahada kalan genç yıldız, yerini Jude Bellingham'a bıraktı.

ALAVES KARŞISINDA ARDA GÜLER

20 yaşındaki milli futbolcu ise Alaves karşısında %93 pas isabeti ile oynadı. 3/3 isabetli uzun pas, 1/2 başarılı şut istatistiği yakalayan Güler, girdiği 8 ikili mücadelenin 5'inden başarıyla çıktı.

PENALTI BEKLEDİ

Mücadele henüz 0-0 devam ederken karşılaşmanın 10. dakikadasında kaleci ile karşı karşıya kalan Arda Güler, rakibinin müdahalesiyle ceza sahası içerisinde yerde kaldı ve gözler hakeme döndü. Ancak maçın hakemi VAR'dan da bir uyarı gelmeyince oyunu devam ettirdi.

FIRSAT TEPTİ

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Cadena Ser'de yer alan habere göre; Arda Güler'in Alaves karşısında sergilediği performans geçerli not almadı. Gazeteci Antonio Romero, milli futbolcunun az süre bulmasından şikayetçi olmasına rağmen gelen fırsatı değerlendiremediğini ifade etti.

"OYUNA EN ÇOK GİRDİĞİ AN OYDU"

Gazeteci Romero, kaleme aldığı yazıda Arda Güler için şu ifadeleri kullandı; 'Arda Güler'i en çok oyundan alındığında sevdim. Oyuna en çok girdiği an oydu.'

'YETENEĞİNDEN ÇOK ŞİKAYETLERİ OLAN BİR OYUNCU'

Yazısının devamında ise Romero, "İlk yarıda Rüdiger onu kaleci ile karşı karşıya bıraktığında bariz bir hata yaptı ve bence bire birde çuvalladı. Şu anda Real Madrid'de ilk 11'de oynama yeteneğinden çok şikayetleri ve çatık kaşları olan bir oyuncu." ifadelerini kullandı.

MARCA ÖVE ÖVE BİTİREMEDİ

İspanya'nın önde gelen gazetelerinden MARCA ise tam tersine Arda Güler için övgü dolu sözler sarf etti. Milli futbolcunun sahada sürekli skor kovaladığı belirtilirken, Alaves karşısında sergilediği performansa 10 üzerinden 8 puan vererek maçın en iyilerinden biri olarak seçti.

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