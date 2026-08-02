×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

İspanyol basınından Arda Güler'e övgü: 'Mourinho'nun yeni Mesut Özil'i olacak!'

Güncelleme Tarihi:

#Real Madrid#Arda Güler#Jose Mourinho
İspanyol basınından Arda Gülere övgü: Mourinhonun yeni Mesut Özili olacak
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2026 12:12

Real Madrid'in Fiorentina ile oynadığı hazırlık maçında Arda Güler'in performansı İspanyol basınında övgü topladı. Genç yıldızın takım oyunundaki etkisine dikkat çekilirken, Mourinho'nun yeni dönemindeki önemli parçalarından biri olacağı belirtildi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Real Madrid, İtalya Serie A temsilcisi Fiorentina ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Gözden KaçmasınAltay Bayındırın yeni takımı belli olduAltay Bayındır'ın yeni takımı belli oldu!Haberi görüntüle

Real Madrid, 12. dakikada Endrick'in golüyle öne geçti. Eflatun-beyazlılar, 24. dakikada Alexis Ciria ile farkı ikiye çıkardı. Fiorentina, 41. dakikada Roberto Piccoli'nin golüyle devreye 2-1 geride girdi.

İtalyan ekibi, 58. dakikada Moise Kean'ın golüyle skora denge getirdi. Kalan dakikalarda iki takım da yakaladığı fırsatları değerlendiremeyince mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

İspanyol basınından Arda Gülere övgü: Mourinhonun yeni Mesut Özili olacak

Milli futbolcumuz Arda Güler, maça ilk 11'de başladı ve 87 dakika sahada kaldı. İspanyol medyasından AS gazetesi, Arda Güler'i Jose Mourinho'nun yeni Real Madrid'inde "Mesut Özil" olarak tanımladı.

Haberin Devamı

Haberde şu ifadelere yer verildi:

"Mourinho döneminin ilk ciddi sınavı, bize ilginç ve tatmin edici bir ilk yarı gösterdi. Ancak ikinci bölümde fiziksel eksiklikler ve asıl mücadele zamanı geldiğinde takımın temelini oluşturacak ilk 11 oyuncularının yaklaşık yüzde 80'inin eksik olması kendini hissettirdi.

İspanyol basınından Arda Gülere övgü: Mourinhonun yeni Mesut Özili olacak

Aslında Worthersee Stadyumu'nda Fiorentina karşısında sahaya çıkan ilk 11'de sadece üç kesin ilk 11 oyuncusu vardı: Dumfries (veya Trent), Valverde ve Arda Güler.

Aslında, Avusturya’daki bu hazırlık maçının en olumlu yanı, Türk oyuncunun takımdaki ağırlığıydı. Arda Güler, Real Madrid formasıyla geçirdiği üçüncü sezonun ardından artık olgunluğa ulaştı ve oyunun istediği gibi şekillenmesini sağladı. O, Mourinho'nun ikinci dönemindeki yeni Özil'i olacak."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Real Madrid#Arda Güler#Jose Mourinho

BAKMADAN GEÇME!