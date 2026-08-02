İspanyol basınından Arda Güler'e övgü: 'Mourinho'nun yeni Mesut Özil'i olacak!'

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Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Real Madrid, İtalya Serie A temsilcisi Fiorentina ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Real Madrid, 12. dakikada Endrick'in golüyle öne geçti. Eflatun-beyazlılar, 24. dakikada Alexis Ciria ile farkı ikiye çıkardı. Fiorentina, 41. dakikada Roberto Piccoli'nin golüyle devreye 2-1 geride girdi.

İtalyan ekibi, 58. dakikada Moise Kean'ın golüyle skora denge getirdi. Kalan dakikalarda iki takım da yakaladığı fırsatları değerlendiremeyince mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Milli futbolcumuz Arda Güler, maça ilk 11'de başladı ve 87 dakika sahada kaldı. İspanyol medyasından AS gazetesi, Arda Güler'i Jose Mourinho'nun yeni Real Madrid'inde "Mesut Özil" olarak tanımladı.

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Haberde şu ifadelere yer verildi:

"Mourinho döneminin ilk ciddi sınavı, bize ilginç ve tatmin edici bir ilk yarı gösterdi. Ancak ikinci bölümde fiziksel eksiklikler ve asıl mücadele zamanı geldiğinde takımın temelini oluşturacak ilk 11 oyuncularının yaklaşık yüzde 80'inin eksik olması kendini hissettirdi.

Aslında Worthersee Stadyumu'nda Fiorentina karşısında sahaya çıkan ilk 11'de sadece üç kesin ilk 11 oyuncusu vardı: Dumfries (veya Trent), Valverde ve Arda Güler.

Aslında, Avusturya’daki bu hazırlık maçının en olumlu yanı, Türk oyuncunun takımdaki ağırlığıydı. Arda Güler, Real Madrid formasıyla geçirdiği üçüncü sezonun ardından artık olgunluğa ulaştı ve oyunun istediği gibi şekillenmesini sağladı. O, Mourinho'nun ikinci dönemindeki yeni Özil'i olacak."