Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL DÜNYA KUPASI PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

İspanyol basını, Sevilla'nın mucizevi Fenerbahçe galibiyetini öne çıkardı: Avrupa Ligi ölüyü diriltti

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Sevilla#Avrupa Ligi
İspanyol basını, Sevillanın mucizevi Fenerbahçe galibiyetini öne çıkardı: Avrupa Ligi ölüyü diriltti
Oluşturulma Tarihi: Mart 11, 2023 07:00

La Liga’da son maçında Atletico Madrid’e 6-1 yenilen, averajla düşme hattının kıyısında yer alan Sevilla, UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe galibiyeti ile hayata döndü.

Haberin Devamı

6 kezle bu kupayı en çok kazanan takım olan İspanyol ekibinin performansı ülke basınında da geniş yankı buldu. · Medya Fenerbahçe’nin ilk yarıda birçok pozisyondan yararlanmadığını ve Sevilla’nın devreyi gol yemeden tamamlamasının mucize olduğunu ifade ederken şu değerlendirmeler yapıldı:

DİMİTROVİC TAKIMIN EN İYİSİYDİ

· MARCA: Avrupa, bir ölüyü diriltti. Birden fazla gol yiyebileceği ilk yarı sonrası Sampaoli, ölü bir adamı diriltebilecek Avrupa Ligi’ne tutunarak yarattığı karmaşayı yönetebildi.”

· MUNDO DEPORTIVO: Sevilla, iki farklı yüzüyle Fenerbahçe karşısında yeniden canlanıyor.

Gözden Kaçmasın

Fenerbahçe - Sevilla rövanşı öncesi İspanyollar ortak görüşte birleşti: Türkiyede acı çekecekler | Teknik direktörlükten kovulabilirFenerbahçe - Sevilla rövanşı öncesi İspanyollar ortak görüşte birleşti: Türkiye'de acı çekecekler | Teknik direktörlükten kovulabilirHaberi görüntüle

· ABC: Avrupa Ligi, Sevilla’nın Metaverse’ü. Metaverse, hepimizin gerçek hayattan farklı şekilde alternatif bir yaşam sürebileceği paralel evrendir.

· LA RAZON: Avrupa Ligi’nin kokusunu alan Sevilla, kendine gelir. F.Bahçe maçının ilk yarısında Sevilla’nın beyazlar içindeki 11 zombi gibi Türkleri kovaladığını gören hiç kimse bu maçın sonucunu tahmin edemezdi.

Haberin Devamı

· DIARIO DE SEVILLA: Sampaoli, garabeti ortadan kaldırır ve Sevilla 2-0 kazanır. Türkler, ilk yarıda daha iyiydi ancak Sevilla’nın kaosundan faydalanamadılar.

Gözden Kaçmasın

Fenerbahçede Jorge Jesus için ayrılık iddiasıFenerbahçe'de Jorge Jesus için ayrılık iddiası! Haberi görüntüle

İLK 45 DAKİKADA KELEPÇE TAKTILAR

· AS: UEFA Avrupa Ligi değil Sevilla Ligi... Başka bir ligde başka bir sahada Sevilla çok çabuk pes edebilirdi ama sahasında bir Avrupa maçında bu kolay olmuyor.

· RTVE: İlk yarıda daha kötüsünü hak eden Sevilla, F.Bahçe’yi 2 kez avladı. Türkler, ilk yarı Sevilla’ya kelepçe taktı ama Dmitrovic, bozgunu engelledi.

· ViVA SEViLLA: Tarih, Avrupa’da ağır basıyor.

· HOY: Zamanında reaksiyon gösteren Sevilla, Avrupa Ligi’nde teselli buldu.

· SPORT: Jordan ve Lamela, Sevilla’nın hayaletlerini kendine getirdi.

· EL DECANO DEPORTIVO: Sevilla, zamanında reaksiyon gösterdi ve iyi bir zafer elde etti.

· EUROPA PRESS: Sevilla, Avrupa ödevini yapıyor. Jorge Sampaoli’nin takımı, kötü bir ilk yarıdan gol yemeden kurtuldu.

· RELEVO: Sampaoli sistemini değiştirince Sevilla yeniden canlandı. Kim Sevilla’yı affederse bunun bedelini öder.

· EL PAiS: Sevilla, Avrupa’da bir başka oynuyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Sevilla#Avrupa Ligi

BAKMADAN GEÇME!

Pınar Gültekin cinayeti davasında karar verildi: Cemal Metin Avcıya ağırlaştırılmış müebbet, kardeşine 4 yıl hapis

Pınar Gültekin cinayeti davasında karar verildi: Cemal Metin Avcı'ya ağırlaştırılmış müebbet, kardeşine 4 yıl hapis

#Pınar Gültekin
48 bin 500 yıllık zombi virüs canlandı Hâlâ bulaşıcı olması ne anlama geliyor Bu hiçbirimizin yapmak isteyeceği bir deney değil

48 bin 500 yıllık 'zombi virüs' canlandı! Hâlâ bulaşıcı olması ne anlama geliyor? 'Bu hiçbirimizin yapmak isteyeceği bir deney değil'

#Permafrost
Apartmanlara takılan kameralar özel hayatın gizliliği tartışmalarını başlattı... Yasalar bu konuda ne diyor

Apartmanlara takılan kameralar 'özel hayatın gizliliği' tartışmalarını başlattı... Yasalar bu konuda ne diyor?

#Kamera