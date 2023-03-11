İspanyol basını, Sevilla'nın mucizevi Fenerbahçe galibiyetini öne çıkardı: Avrupa Ligi ölüyü diriltti

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6 kezle bu kupayı en çok kazanan takım olan İspanyol ekibinin performansı ülke basınında da geniş yankı buldu. · Medya Fenerbahçe’nin ilk yarıda birçok pozisyondan yararlanmadığını ve Sevilla’nın devreyi gol yemeden tamamlamasının mucize olduğunu ifade ederken şu değerlendirmeler yapıldı:

DİMİTROVİC TAKIMIN EN İYİSİYDİ

· MARCA: Avrupa, bir ölüyü diriltti. Birden fazla gol yiyebileceği ilk yarı sonrası Sampaoli, ölü bir adamı diriltebilecek Avrupa Ligi’ne tutunarak yarattığı karmaşayı yönetebildi.”

· MUNDO DEPORTIVO: Sevilla, iki farklı yüzüyle Fenerbahçe karşısında yeniden canlanıyor.

· ABC: Avrupa Ligi, Sevilla’nın Metaverse’ü. Metaverse, hepimizin gerçek hayattan farklı şekilde alternatif bir yaşam sürebileceği paralel evrendir.

· LA RAZON: Avrupa Ligi’nin kokusunu alan Sevilla, kendine gelir. F.Bahçe maçının ilk yarısında Sevilla’nın beyazlar içindeki 11 zombi gibi Türkleri kovaladığını gören hiç kimse bu maçın sonucunu tahmin edemezdi.

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· DIARIO DE SEVILLA: Sampaoli, garabeti ortadan kaldırır ve Sevilla 2-0 kazanır. Türkler, ilk yarıda daha iyiydi ancak Sevilla’nın kaosundan faydalanamadılar.

İLK 45 DAKİKADA KELEPÇE TAKTILAR

· AS: UEFA Avrupa Ligi değil Sevilla Ligi... Başka bir ligde başka bir sahada Sevilla çok çabuk pes edebilirdi ama sahasında bir Avrupa maçında bu kolay olmuyor.

· RTVE: İlk yarıda daha kötüsünü hak eden Sevilla, F.Bahçe’yi 2 kez avladı. Türkler, ilk yarı Sevilla’ya kelepçe taktı ama Dmitrovic, bozgunu engelledi.

· ViVA SEViLLA: Tarih, Avrupa’da ağır basıyor.

· HOY: Zamanında reaksiyon gösteren Sevilla, Avrupa Ligi’nde teselli buldu.

· SPORT: Jordan ve Lamela, Sevilla’nın hayaletlerini kendine getirdi.

· EL DECANO DEPORTIVO: Sevilla, zamanında reaksiyon gösterdi ve iyi bir zafer elde etti.

· EUROPA PRESS: Sevilla, Avrupa ödevini yapıyor. Jorge Sampaoli’nin takımı, kötü bir ilk yarıdan gol yemeden kurtuldu.

· RELEVO: Sampaoli sistemini değiştirince Sevilla yeniden canlandı. Kim Sevilla’yı affederse bunun bedelini öder.

· EL PAiS: Sevilla, Avrupa’da bir başka oynuyor.