İspanyol basını duyurdu: Arda Güler, Real Madrid Başkanı Florentino Perez ile görüşecek! 'Öfkeli, geleceğinden endişe duyuyor'

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Sezon başında Fenerbahçe'den 20+10 milyon euro bonservis bedeliyle Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, yaz kampında geçirdiği sakatlık sonrası uzun süre sahalardan uzak kalmıştı. Genç futbolcu, iyileşme süreci boyunca ufak çaplı birkaç sakatlık daha geçirmiş ve geri dönüşü toplamda 6 ayı bulmuştu.

Herhangi bir sağlık sorunu olmayan ve yüzde yüz hazır olan Arda Güler, La Liga'daki ilk dakikalarını almaya başlamış ancak teknik direktör Carlo Ancelotti'nin fazla süre vermemesi nedeniyle henüz beklenen performansı ortaya koyamadı.

'DAHA İYİ BİR PERFORMANS"

İspanyol basınından Defensa Central'in haberine göre İtalyan hoca, genç yıldız ile özel bir görüşme gerçekleştirerek 'daha iyi bir performans' beklediğini iletti.

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'ARDA, PEREZ İLE GÖRÜŞECEK'

Realmadrid Exclusivo'nun haberine göre ise Real Madrid'de henüz beklediği süreleri bulamayan 18 yaşındaki futbolcu, geleceği için endişeli ve öfkeli. Haberin devamında Arda Güler'in kulüp başkanı Florentino Perez ile bir görüşme yapacak.

Milli futbolcunun daha fazla forma giymek ve bu duruma bir çözüm bulmak istediği ifade edildi.

HAZIRLIK KAMPINDA SAKATLANMIŞTI

Arda Güler, Madrid’in ABD’de yaptığı sezon öncesi kampında sakatlanmış ve 14 Ağustos’ta sağ dizinden menisküs ameliyatı olmuştu. Yaklaşık iki ay süren sakatlığından sonra 21 Eylül'de takımla beraber antrenmanlara başlayan Güler, 26 Eylül'de de tekrar sakatlanıp bir süre sahalardan uzak kalmıştı. Bu süreçten sonra riske edilmeyen ve zaman zaman takımdan ayrı çalışan Arda Güler, 201 gün sonra yeşil sahalara döndü.