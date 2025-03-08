İspanyol basını Arda Güler'e gelen teklifleri tek tek açıkladı!

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Real Madrid'e transfer olduğu günden bu yana forma şansı bulmakta zorlanan Arda Güler'in eflatun - beyazlılardan ayrılması sık sık İspanyol basını tarafından gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak milli futbolcunun, takım arkadaşı Endrick'le birlikte Bundesliga'ya kiralanacağı öne sürülürken, sürpriz bir iddia daha geldi.

FRANKFURT VE LEIPZIG DEVREDE

Transfer Feed'in haberine göre; Eintracht Frankfurt ile RB Leipzig'in genç oyuncu için teklif yapmaya hazırlanıyor.

KİRALIK GİTMEK İSTEMİYOR

Haberin içeriğinde ise, Güler'in Real Madrid'deki oyun süresinden tamamen memnun olmadığı belirtildi. Öte yandan bu iki kulübün sezon sonu milli futbolcunun maç deneyimi kazanmasını sağlamak amacıyla kiralık bir teklif götüreceği aktarılırken, Arda'nın kiralık olarak bir kulübe gitmek istemediği belirtildi.

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SEVILLA TEKRARDAN DEVREDE

Real Madrid'e yakınlığıyla bilinen Defansa Central ise düzenlediği haberde sürpriz bir iddia ortaya attı.

La Liga ekiplerinden Sevilla, Arda Güler'i kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor

Haberin detaylarında da; geçmişte de Arda'yı transfer etmeye çalışan Sevilla kulübünün Ancelotti'nin kalması durumunda milli futbolcuyu ikna etmenin daha kolay olduğu ifade edildi.

"REAL MADRID'DE SABIRLI OLMASI GEREKİYOR"

Aynı zamanda kaleme alınan yazının devamında, Arda Güler'in hayal kırıklığı yaşadığı ancak sabırlı olması gerektiği vurgulandı. Çünkü Real Madrid'in Arda'yı satmak ya da kiralamak gibi bir projesi olmadığı belirtilirken, Onun takımda başarılı olabilecek, muazzam potansiyele sahip bir oyuncu olduğuna inanılıyor.

ARDA GÜLER'İN RAKAMLARI

Real Madrid'de ikinci sezonunu geçiren Arda Güler, bu sezon 29 maçta eflatun beyazlı formayı sırtına geçirdi. Söz konusu karşılaşmalarda toplam 1082 dakika sahada kalan milli futbolcu ise, bu müsabakalarda 3 kez gol sevinci yaşarken, 5'de takım arkadaşlarına asist katkısı sağladı.