×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

İspanyol basını Arda Güler'e gelen teklifleri tek tek açıkladı!

Güncelleme Tarihi:

#Real Madrid#Arda Güler#İspanya
İspanyol basını Arda Gülere gelen teklifleri tek tek açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Mart 08, 2025 19:25

Real Madrid'de ikinci sezonunu geçiren milli futbolcumuz Arda Güler'in geleceği İspanya'da merak konusu olmuş durumda. İstediği süreleri bulmakta zorluk çeken genç oyuncu için çıkan ayrılık iddialarına bir yenisi daha eklendi.

Haberin Devamı

Real Madrid'e transfer olduğu günden bu yana forma şansı bulmakta zorlanan Arda Güler'in eflatun - beyazlılardan ayrılması sık sık İspanyol basını tarafından gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak milli futbolcunun, takım arkadaşı Endrick'le birlikte Bundesliga'ya kiralanacağı öne sürülürken, sürpriz bir iddia daha geldi.

FRANKFURT VE LEIPZIG DEVREDE

Transfer Feed'in haberine göre; Eintracht Frankfurt ile RB Leipzig'in genç oyuncu için teklif yapmaya hazırlanıyor. 

KİRALIK GİTMEK İSTEMİYOR

Haberin içeriğinde ise, Güler'in Real Madrid'deki oyun süresinden tamamen memnun olmadığı belirtildi. Öte yandan bu iki kulübün sezon sonu milli futbolcunun maç deneyimi kazanmasını sağlamak amacıyla kiralık bir teklif götüreceği aktarılırken, Arda'nın kiralık olarak bir kulübe gitmek istemediği belirtildi. 

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınJuventusun Filip Kostic için istediği bonservis bedeli belli olduJuventus'un Filip Kostic için istediği bonservis bedeli belli oldu!Haberi görüntüle

SEVILLA TEKRARDAN DEVREDE

Real Madrid'e yakınlığıyla bilinen Defansa Central ise düzenlediği haberde sürpriz bir iddia ortaya attı.

La Liga ekiplerinden Sevilla, Arda Güler'i kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor 

Haberin detaylarında da; geçmişte de Arda'yı transfer etmeye çalışan Sevilla kulübünün  Ancelotti'nin kalması durumunda milli futbolcuyu ikna etmenin daha kolay olduğu ifade edildi. 

"REAL MADRID'DE SABIRLI OLMASI GEREKİYOR"

Aynı zamanda kaleme alınan yazının devamında, Arda Güler'in hayal kırıklığı yaşadığı ancak sabırlı olması gerektiği vurgulandı. Çünkü Real Madrid'in Arda'yı satmak ya da kiralamak gibi bir projesi olmadığı belirtilirken, Onun takımda başarılı olabilecek, muazzam potansiyele sahip bir oyuncu olduğuna inanılıyor.

 ARDA GÜLER'İN RAKAMLARI

Real Madrid'de ikinci sezonunu geçiren Arda Güler, bu sezon 29 maçta eflatun beyazlı formayı sırtına geçirdi. Söz konusu karşılaşmalarda toplam 1082 dakika sahada kalan milli futbolcu ise, bu müsabakalarda 3 kez gol sevinci yaşarken, 5'de takım arkadaşlarına asist katkısı sağladı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Real Madrid#Arda Güler#İspanya

BAKMADAN GEÇME!