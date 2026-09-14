İspanyol AS'tan Arda Güler için Luka Modric benzetmesi! 'Şimdi sıra Arda Güler'de! Diomande'ye feda edildi'

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Real Madrid, İspanya La Liga'nın 5. haftasında cumartesi akşamı konuk ettiği Rayo Vallecano'yu 4-1 mağlup etti.

Madrid ekibi, Santiago Bernebeu'daki maçta Mbappe (2), Alvaro Carreras ve Bellingham golleriyle rahat kazandı.

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jose Mourinho'nun takımın başına geçmesiyle formasını kaybeden milli yıldızımız Arda Güler bu maça da yedek kulübesinde başladı. Mücadele 72. dakikada giren Arda, son maçlarında olduğu gibi müthiş performansıyla alkış aldı.

Mbappe'nin 90+1'de attığı golün de asistini yapan Arda Güler, dünkü gazetelerde İspanyol basınının da övgüsünü almıştı.

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AS’TAN ARDA DEĞERLENDİRMESİ: MODRIC’İN YOLU

İspanyol gazetesi AS ise yeni haftaya yine Arda Güler içeriğiyle başladı. İşte AS’tan Rodrigo Morales’in kaleme aldığı değerlendirme;

“Maçlara liderlik edip oyunun heyecanını yaşamaya başlamadan önce Modric uzun bir yol kat etmişti. Şimdi sıra Arda Güler'de.

MOURINHO DETAYI

Ebedi bir efsane haline gelmeden önce, Modric’in adı, sınırsız yeteneğe sahip hücumcu orta saha oyuncularından biri olarak Avrupa futbolunda adından söz ettirmeye başlamıştı. Onu ilk kez daha geriye çekip oyuna geniş bir bakış açısı kazandıran, o dönemde hâlâ Tottenham’da görev yapan Redknapp olsa da, transferini özellikle talep eden Mourinho, Real Madrid’de bu dönüşümü daha da derinleştirdi.

ŞİMDİ SIRA ARDA GÜLER’DE

Portekizli teknik direktörün bu riski, Real Madrid’deki ilk günlerinde şüpheler uyandırdı; ancak bu şüpheler zamanla en kötü şekilde sonuçlandı. Modric, başlangıçta oyuna hakim olamadı. Maçları kontrol altına almadan, topun baskısını anlamadan ve oyunu yönetme sorumluluğunu üstlenmeden önce, sistemin içinde kendine bir yer edinmek için çaba sarf etmek zorunda kaldı. Şimdi sıra Arda Güler’de.

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Top, sahibini hemen tanır. Ve Real Madrid’de topun sahibi, Arda’dan başkası olamaz. Mesele, omuzlarına bir efsanenin yükünü yüklemek değil; tıpkı Toni Kroos’un yerini dolduracak birinin olmayacağı gibi. Ancak takımın oyununu iyileştirebilecek biri varsa, o da Arda Güler’dir. Hazırlık döneminde en iyi oyuncuydu. Sezonun başında da en iyisiydi. Ancak aynı zamanda maçlar sırasında yorgunluk belirtileri ortaya çıktığında en kolay oyundan çıkarılabilecek ya da yedek kulübesinde bırakılabilecek isim de odur.

BAŞKALARININ HAYAL BİLE EDEMEYECEĞİ PASI ATIYOR

Rayo karşısında sergilediği performans, onun kadar net görüşe sahip ya da sahayı bu kadar hassas bir şekilde okuyabilen başka kimsenin olmadığını doğruluyor. Başkalarının hayal bile edemeyeceği pasları bulan kişi odur. Her zaman topu istiyor, başını yukarıda tutuyor, takım arkadaşlarını yüceltiyor ve takım kontratakta saldırmadığında eksik olan inceliği sağlıyor.

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ARDA, DİOMANDE’YE FEDA EDİLDİ

Takımın en iyi şekilde oynamasını sağlayan oyuncunun hâlâ ilk on birde garantili bir yeri olmaması, futbolun bir paradoksudur. O, diğer bazı oyuncular gibi dokunulmaz değil. Diomande’ye baştan itibaren bir şans vermek için feda edildi. Hiyerarşi nedeniyle pozisyonunun dışında kaldı. Son vuruş, belirleyici pas ya da şut için bir oyuncu olarak görülen Arda, o an geldiğinde, öğrenme ve gelişim sürecinin bir parçası olarak savunma görevini yerine getiriyor. Geriye çekilip liderlik rolünü üstleniyor. Ne zaman koşacağını ne zaman geride kalacağını belirliyor. Kısacası, Luka’nın açtığı yolu izliyor.