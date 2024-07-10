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İspanya ile Fransa, EURO 2024 yarı finalinde kozlarını paylaştı. Almanya'da düzenlenen turnuvanın en çekişmeli 90 dakikalarından birine sahne olan maçta kazanan taraf İspanya oldu.

Münih'te oynanan müsabakada rakibini 2-1 mağlup eden İspanya'ya galibiyeti getiren golleri Lamine Yamal ve Dani Olmo kaydetti. Fransa'nın tek sayısı ise Kolo Muani'den geldi.

EŞİNE AZ RASTLANIR BİR OLAY

Bu sonucun ardından adını finale yazdıran İspanya, maç sonunda büyük bir sevinç yaşadı. 14 Temmuz'daki finalde Hollanda - İngiltere eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak olan İspanyollar sevinç esnasında eşine az rastlanır bir olayla sarsıldı.

TÜRKİYE FORMALI TARAFTAR SAHAYA GİRDİ

Taraftarlardan bazıları, İspanya'nın finale yükselmesinin ardından sahaya indi. O sırada sahaya giren taraftarlardan birinin üzerinde Türkiye forması olduğu görüldü.

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Türk formalı taraftarı yakalamak isteyen güvenlik görevlisi yeşil zeminde ayağının kayması sonucu İspanya Milli Takımı'nın kaptanı Alvaro Morata'ya çarptı.

Ayağına darbe alan yıldız golcünün olay sonrasında yaşadığı acı yüzüne yansıdı. Ayak bileğinde bir problem yaşayan Morata'nın pazar günü oynanacak olan EURO 2024 finalinde sahaya çıkamama tehlikesinin bulunduğu kaydedildi.

Alvaro Morata'nın finalde İspanya Milli Takımı ile birlikte sahaya çıkıp çıkmayacağı bugün yapılacak kontroller sonrasında belli olacak.

İSPANYA TARİH YAZDI

EURO 2024'te oynadığı altı maçı da kazanan İspanya, Avrupa Şampiyonası tarihinde üst üste altı galibiyet alan ilk takım oldu.

YAMAL'DAN MÜKEMMEL GOL

Müsabakanın 21. dakikasında sol ayağıyla yaklaşık 25 metreden harika bir şut çıkaran Lamine Yamal, Fransız file bekçisi Maignan'ı çaresiz bıraktı.

Ceza sahası sağ çaprazından sol ayağıyla yaptığı klas vuruşla fileleri havalandıran Yamal, milli futbolcumuz Arda Güler'in Gürcistan'a attığı harika golün bir benzerini kaydetti.

PELE'NİN REKORU ELİNE GEÇİRDİ

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Fransa filelerini havalandıran Lamine Yamal (16 yaş 362 gün), Pele'nin (1958; 17 yaş 239 gün) rekorunu kırarak büyük turnuvalar (Dünya Kupası & Avrupa Şampiyonası) tarihinde gol atan en genç oyuncu oldu.

TURNUVANIN EN GENCİ

İspanyol Lamine Yamal, 16 yaş 338 günlükken Hırvatistan'a karşı mücadele ederek turnuva tarihinde forma giyen en genç futbolcu unvanını kazanmıştı.

Daha önce 17 yaş 246 günlükken turnuvada forma giyen Polonyalı Kacper Kozlowski, rekoru elinde bulunduruyordu.