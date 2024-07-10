İspanya'nın finalde rakibi hangisi olacak? Hollanda-İngiltere iddaa oranları, hakem istatistikleri, son gelişmeler...

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İlandır

HOLLANDA

D Grubu'ndan 3. sırada çıkıp önce Romanya'yı ve çeyrek finalde de bizi (Türkiye) eleyen Hollanda, eksiksiz olarak yarı finalde.

TD Ronald Koeman, "Biz küçük bir ülkeyiz ve İngiltere, Fransa, İspanya gibi ülkelerle aynı cümle içinde; yarı finalde yer aldığımız için ülkemle gurur duyuyorum..." demişti.

Xavi Simons'ın orta üçlünün hücum düşüneni pozisyonunda, sağ kanatta Donyell Malen'li kadroyla sahada olacaklar.

Sağ bekte Jeremie Frimpong yerine Denzel Dumfries izlemeye devam edeceğiz.

Sol önde Cody Gakpo, hücum merkezinde Memphis Depay forma giyecek.

Stoperde "Stefan de Vrij & Virgil van Dijk" ikilisi, sol bekte Nathan Ake göörev yapacak.

İNGİLTERE

C Grubu'nu 5 puanla ve sadece 2 gol atarak lider bitiren İngiltere, hem Son 16'da hem de çeyrek finalde 90 dakikada işi bitiremedi.

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Son 16'da Slovakya maçını 90+5'te uzatmaya götürüp kazandılar, çeyrek finalde İsviçre maçını 80'de 1-1 yapıp penaltılarla turladılar.

Ada basını TD Gareth Southgate'i yerden yere vuruyor ancak İngiliz teknik adam; "Tarih yazmak bizim elimizde ve oyuncu grubu bunun farkında..." dedi.

Marc Guehi (sarı kart) cezadan dönecek, Luka Shaw (1 maç - 42 dakika) önceki maçlara kıyasla daha hazır.

Southgate'in yine 3'lü savunma ile maça çıkması bekleniyor.

Bukayo Saka'nın sağ kanat bek oynadığı düzende Kyle Walker sağ stoper olarak görev yapıyor.

Sol kanat bek Shaw olur mu? Maç saati öğreneceğiz.

Ezri Konsa, Guehi'den formayı (ç)almış mı? Bu sorunun cevabı da maç saati netleşecek.

"Hollanda - İngiltere" maçına Türkiye'nin "En Yüksek" iddaa oranları Misli'de!

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İngiltere, iki takım arasında oynanan son 9 karşılaşmanın sadece 1'ini kazanabildi. (4B - 4 Hollanda galibiyeti)

- Hollanda, EURO 2024'te geriye düştüğü 3 maçın 2'sini kazandı. (Polonya & Türkiye)

- İngiltere, 2 eleme maçı da uzatmaya giden tek yarı finalist. EURO 2020'de İspanya ve İtalya eleme maçlarında 3'er kez uzatma oynamıştı.

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- Maçın Alman hakemi Felix Zwayer, EURO 2024'te 3 karşılaşmada düdük çaldı. (13 sarı kart)

MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç, Canlı Bahis ve Şampiyon Oran seçenekleriyle Misli'nin iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "İngiltere kazanır" oldu!

%22'lik kesim İngilizlerin (90 dakika içinde) Dortmund'da Hollanda'yı yenerek finale yükselmesini bekliyor...

%7'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede (90 dakika içinde) en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.

Misli'den yeni üyelere 50 TL + 50 TL hediye! Detaylar Misli'de... Hemen üye ol!

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"Hollanda-İngiltere" EURO 2024 yarı final eşleşmesini Uğur Meleke yorumladı...