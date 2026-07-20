İspanya'nın Dünya Kupası zaferi sonrasında övgü yağdı: 'Messi’yi neredeyse hiç göremedik, Arjantin’in oynayabilmesi için ikinci bir top gerekiyordu adeta!'

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2026 FIFA Dünya Kupası finalinde İspanya, Arjantin’i uzatmalarda 1-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

New Jersey Stadı’nda oynanan mücadelenin normal süresi golsüz eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmanın 90+3. dakikasında Enzo Fernandez'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Arjantin, uzatma bölümünü eksik oynadı.

İspanya’ya Dünya Kupası'nı getiren golü, 106. dakikada Ferran Torres attı.

Bu sonucun ardında İspanya 2010’un ardından tarihindeki ikinci Dünya Kupası'nı kazandı.

Gözden Kaçmasın 2026 Dünya Kupası şampiyonu İspanya! Arjantin uzatmalarda kaybetti Haberi görüntüle

İSPANYA, ARJANTİN'E TOP GÖSTERMEDİ!

Baştan sona oyun üstünlüğünün İspanya'da olduğu karşılaşmada İspanya 20 şutta 12 isabet sağlarken, Arjantin 120 dakika boyunca yalnızca 2 şut denemesinde bulunabildi ve bunlarda da isabet bulamadı.

İspanya yüzde 65, Arjantin ise yüzde 35 topla oynarken; İspanya'nın 762 isabetli pasına karşın Arjantin 358 başarılı pas yapabildi.

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UĞUR MELEKE VE GÜNTEKİN ONAY'DAN DÜNYA KUPASI DEĞERLENDİRMESİ

İspanya'nın Arjantin'i mağlup ederek Dünya Kupası'nı müzesine götürmesini ve her iki takımın turnuva performansını Hürriyet yazarları Uğur Meleke ve Güntekin Onay bugün kaleme aldıkları köşe yazılarında değerlendirdi. İşte o yazılar;

GÜNTEKİN ONAY: EKOL KAZANDI!

Maçın tamamı İspanya’nın kontrolünde geçti. De la Fuente’nin takımı bu Dünya Kupası’nda bir kulüp takımı hüviyetine en yakın ekip. Genç ve oturmuş kadro kaptan Rodri’nin organizatörlüğünde topa sahip olarak, sadece oyunu kontrol edip hücum yapmıyor bu şekilde mükemmel bir savunma yapıyor.

Turnuva boyunca sadece 1 gol yediler ve finalde de Arjantin gibi bir takıma hiç pozisyon vermediler. İspanya’nın o kadar güçlü bir oyun kurgusu var ki Fransa gibi yıldızlar topluluğu atletik ve yetenekli bir takıma da hiç şans tanımadan finale geldiler.

ARJANTİN ‘KANATSIZ’ İSPANYA ‘SANTRFORSUZ’

Arjantin'in klasik, kanatsız bir 4-4-2 kurgusuyla oyunu genişletememesi ve rakip yarı sahada alan daraltan İspanya karşısında ileride top tutamaması hiç etkili hücum yapamamasına neden oldu. Bu kadar üstün oynayan İspanya ise santrforsuz kurguda emeklerinin ve oyun kalitesinin karşılığını alamadı.

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Son bölümde oyuna giren Ferran Torres’in santrfor özellikleri en yakın futbolcu olması İspanya’ya pozisyonlar ve uzatmada golü getirdi. Gerçekten de İspanya bu oyun gücüyle uluslararası düzeyde bir santrfora sahip olsa dün geceki finali güle oynaya çok daha erken bitirmiş olurdu.

KADINLARDA DA DÜNYA ŞAMPİYONU

Kazanan bir ekol oldu. İspanya bu dünya üzerinde futbolu en iyi oynayan tartışmasız bir ekol. Hatırlarsanız, kadınlarda da dünya şampiyonu oldular. Bu dünya şampiyonluğu çok değerli. Hem de Lamine Yamal’ın çok da etkili olmadığı, santrforsuz geldikleri bir Dünya Kupası’nda. Messi ve Arjantin ise finalde çok defansif kaldılar, İspanya’nın pas oyunu onları fazlasıyla bozdu ama 2014 ve 2022’den sonra son 12 yılda 3’üncü kez final oynamaları da onların ne kadar güçlü bir futbol ülkesi olduğu gerçeğini ortaya koyuyor.

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UĞUR MELEKE: ALTIN TOP DE LA FUENTE'YE VERİLMELİ!

21'inci yüzyılın en iyi iki ulusal takımı vardı dün sahada: İspanya yeni yüzyılda 3 kez Avrupa, iki kez de Dünya şampiyonu oldu. Arjantin 6 Copa America finali oynadı, son ikisini kazandı, üçüncü kez de Dünya Kupası finalindeydi. Asrın en başarılı Avrupalısı ile en başarılı Güney Amerikalısı’nı karşı karşıya getirmesi açısından bir bakıma “yüzyılın finali” idi bu.

Kâğıt üzerinde “yüzyılın finali” olması beklenen maç; yılın, ayın, hatta haftanın bile en iyi müsabakası olamadı aslında. Sebebi de İspanya’nın topu hiç kimseye vermemesi! Yarı finalde Fransız teknik adam Deschamps sürekli dördüncü hakemle diyalog halindeydi, herhalde oynamak için ikinci bir top istiyor diye düşünmüştüm seyrederken! İspanya aynı acımasız oyunu Arjantin’e karşı da sergiledi. Topu hiç vermedi. Finalde Messi’yi neredeyse hiç göremedik zira Arjantin’in oynayabilmesi için ikinci bir top gerekiyordu adeta! Dün Arjantin, 11’e 11 oynanan ilk 90 dakikayı bile şut atamadan bitirdi. İspanya şutlarda 15-0, kornerlerde 9-1’le Almanya-San Marino istatistik tablosunu kıskandıracak bir grafik yakaladı. Tek eksikleri goldü. Onu da 106’da atıp kazandılar hak ettikleri kupayı.

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2010-2026 KIYASI

Bu İspanya 11’ini, Dünya Kupası 2010’u kazanan takımla kıyaslıyorlar. İtiraf edeyim, ben bu takımdan bir oyuncuyu bile 2010 kadrosuna koymam. Xavi, Iniesta, Xabi, Puyol, Busquets, Ramos, Pique, Villa, Fabregas, Torres, Pedro'lu olağanüstü bir kadroydu o.

Ancak bu 2026 takımının öyle bir antrenörü var ki, hem hiç kimseyi yıldız gibi göstermeyen, hem herkesi star gibi ışıldatan. Oyuncuları parlamayan ama oyunu göz kamaştıran. Evet dün tek taraflı, çok kötü bir final izledik belki. Ama benim Dünya Kupası finallerinde gördüğüm en iyi teknik direktör performansıydı bu. Keşke “Altın Top” ödülü bir seferliğine bir antrenöre verilebilseydi... Bu turnuvanın yıldızı De La Fuente almalıydı bence o unvanı.

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