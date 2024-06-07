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İspanya'nın 26 kişilik EURO 2024 kadrosu duyuruldu

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#EURO 2024#İspanya Milli Takımı#Avrupa Futbol Şampiyonası
İspanyanın 26 kişilik EURO 2024 kadrosu duyuruldu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2024 16:01

Almanya’nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz’da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’na (EURO 2024) katılacak İspanya’nın 26 kişilik kadrosu açıklandı.

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İspanya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente’nin belirlediği kadro şöyle;

- Kaleci: David Raya, Unai Simon, Alex Remiro
- Defans: Aymeric Laporte, Robin le Normand, Nacho Fernandez, Dani Carvahal, Alejandro Grimaldo, Jesus Navas, Dani Vivian, Marc Cucurella
- Orta Saha: Rodri, Martin Zubimendi, Mikel Merino, Fabian Ruiz, Pedri, Fermin Lopez, Alex Baena
- Forvet: Alvaro Morata, Lamine Yamal, Nico Williams, Dani Olmo, Mikel Oyarzabal, Joselu Mato, Ferran Torres, Ayoze Perez

B Grubunda mücadele edecek olan İspanya’nın grubunda Hırvatistan, İtalya ve Arnavutluk yer alıyor.

 

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#EURO 2024#İspanya Milli Takımı#Avrupa Futbol Şampiyonası

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