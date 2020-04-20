İspanya'dan tarihi karar! 'En geç 31 Mayıs, yoksa lig iptal'

Spor Arena Dış Haber | ACB'den yapılan resmi açıklamada sezonun tamamlanması için 10 Temmuz 'un son tarih olarak belirlendiği, sezonun güncel sıralamadaki ilk 12 takımın katılacağı turnuva düzeninde ve tek bir şehirde oynanacak maçlarla tamamlanacağı kararlaştırıldığı ifade edildi.

ACB'den yapılan açıklama alınan kararlar şu şekilde:

-Sezonun devam edip etmeyeceğine ilişkin karar en geç 31 Mayıs'ta alınacak.

-Devam kararı alınması halinde en fazla 3 haftalık hazırlık süreci takımlara tanınacak.

-Devam kararı alınırsa güncel sıralamadaki ilk 12 takımın katılımıyla turnuva düzeninde bir organizasyon tek şehirde düzenlenecek.

-6 takımlı iki gruptan ilk iki takım yarı finalde karşılaşacak. Kazananlar lig finali oynayacak ve şampiyon belirlenecek. Gruplar, yarı final ve finalde takımlar tek maç yapacak. Devre veya play-off sistemi olmayacak.

-Turnuva 2 hafta içinde ve en geç 10 Temmuz'da tamamlanacak.

-31 Mayıs'ta lige devam edilemeyeceği kararı alınırsa sezon iptal edilecek.