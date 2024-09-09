İspanya'dan flaş iddia: Galatasaray'dan Sergio Ramos'a teklif

Haberin Devamı

Real Madrid'de başarılarla dolu yılların ardından 2022/23 sezonunu 2021 ile 2023 arasını PSG'de geçiren Sergio Ramos, geçen sezonu futbola başladığı Sevilla'da geçirmişti.

Sezon bitince LaLiga ekibinden ayrılan ve futbola devam etmek isteyen 38 yaşındaki İspanyol stoper, henüz bir takımla anlaşmış değil.

İspanya'dan El Nacional'in haberine göre Galatasaray, bonservisi elinde olan Sergio Ramos'u transfer etmek istiyor. Haberde Galatasaray'ın Ramos'a teklifte bulunduğu ifade edildi.

Geçen sezon Sevilla formasıyla toplam 37 maçta 3 bin 300 dakika sahada kalan Ramos, 7 gol ve 1 asistle takıma katkı yapmıştı.

Gözden Kaçmasın Galatasaray'ın yeni transferi Ismail Jakobs milli takımda sakatlandı Haberi görüntüle

MİLLİ TAKIMI BIRAKTI

Sergio Ramos, 2022 Dünya Kupası'nda kadroya alınmamasının ardından 2023 yılının başında İspanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıklamıştı.

Haberin Devamı

Yıldız stoper, 180 kez giydiği milli formayla 23 gol atma başarısı göstermişti.

28 KUPASI VAR

Sergio Ramos, kariyeri boyunca şu kupaları kazandı.

1- Dünya Kupası

2- Avrupa Şampiyonası

3- UEFA Süper Kupa

4- Şampiyonlar Ligi

4- FIFA Kulüpler Dünya Kupası

5- La Liga

2- Ligue 1

2- İspanya Kupası

4- İspanya Süper Kupası

1- Fransa Süper Kupası