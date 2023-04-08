İspanya'dan Arda Güler ve Barcelona iddiası! Fenerbahçe'nin istediği bonservis...

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Son dönemde Türk futbolunun en büyük yeteneklerinden biri olan Arda Güler, Fenerbahçe'de ve Milli Takım'da süre aldıkça Avrupa kulüplerinin dikkatini daha da çekiyor.

18 yaşındaki futbolcu sezonun ilk yarısına oranla bu dönem Jorge Jesus'tan daha fazla süre alıyor. Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda toplam 23 maçta 718 dakika süre alan Arda, 4 gol atıp 3 de asist yaptı.

BEŞİKTAŞ MAÇINDA ÇOK BEĞENİLDİ

Fenerbahçe'nin 4-2 kaybettiği Beşiktaş derbisine ilk 11'de başlayan Arda Güler, mağlubiyete rağmen takımın en iyisi olarak izleyenleri büyüledi. Derbide büyük sorumluluk alan Arda, Fenerbahçe'nin hücumlarını tek başına yönlendirdi.

Genç futbolcu, Kayserispor ile oynanan kupa maçında da sonradan oyuna girip gol sevinci yaşadı.

İSPANYA'DAN ARDA GÜLER İDDİASI: BARCELONA İSTİYOR

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Avrupa'nın büyük kulüplerinin yakından takip ettiği Arda Güler için Barcelona'nın ismi de sıklıkla geçiyor. Son olarak Madrid merkezli Relevo'nun haberine göre Barcelona, Arda Güler'i transfer etmek istiyor.

Haberde mali açıdan sıkıntılı bir dönemden geçen Barcelona'nın büyük bonservisler ödeyerek yıldız transferleri yapamayacağı, bu yüzden genç ve potansiyelli futbolculara yöneldiğinin altı çizildi.

Relevo'daki haberde BARCELONA başkanı Laporta'nın Arda'yı transfer etmek istediği yazıldı.

"20 MİLYON EURO'DAN AŞAĞI OLMAZ"

Relevo'nun haberinde Arda Güler'in son 10 yılın en büyük yeteneklerinden biri olmaya aday olduğu vurgulanırken Fenerbahçe'nin 20 milyon eurodan aşağı bir bedele genç oyuncusunu bırakmayacağı yönünde bilgi verildi.