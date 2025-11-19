İspanya’da, Türkiye maçı sonrası gazete manşetleri çıldırdı: Partimizi mahvettiler, hayallerimizi yıktılar!

Haberin Devamı

A Milli Futbol Takımı’mız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu altıncı ve son maçında deplasmanda İspanya ile karşı karşıya geldi.

Sevilla şehrindeki La Cartuja Stadı'nda oynanan karşılaşma 2-2'lik skorla tamamlandı.

İspanya mücadelenin 4. dakikasında Daniel Olmo ile öne geçti. Milli Takımımız 42. dakikada Deniz Gül ile eşitliği yakaladı ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

Karşılaşmanın 54. dakikasında Salih Özcan, Orkun Kökçü'nün asistinde harika bir vuruşla Milli Takımımızı öne geçiren golü attı. 62. dakikada ise İspanya Mikel Oyarzabal ile eşitliği yakaladı.

İspanya Milli Takımı, grupta ilk kez puan kaybetti.

Haberin Devamı

Bu sonucun ardından grubu 2. sırada bitirip play-off'u garantileyen A Milli Futbol Takımımız, puanını 13'e yükseltti. İspanya ise grubu 16 puanla 1. sırada tamamlayarak Dünya Kupası'na direkt olarak katılma hakkı kazandı.

PLAY-OFF YOLCULUĞU

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde play-off'lara kalan ülkeler belli oldu.

Eleme gruplarında oynanan maçların ardından 12 grup ikincisi ile Uluslar Ligi'nden gelen (eleme gruplarında ilk ikiye giremeyen) 4 takım, play-off oynamaya hak kazandı.

Gruplarını ikinci sırada bitiren Slovakya, Kosova, Danimarka, Ukrayna, Türkiye, İrlanda Cumhuriyeti, Polonya, Bosna Hersek, İtalya, Galler, Arnavutluk ve Çekya, Dünya Kupası bileti için play-off oynayacak.

Uluslar Ligi'nden gelen Kuzey İrlanda, İsveç, Romanya ve Kuzey Makedonya da play-off aşamasına adını yazdıran diğer takımlar oldu.

Gruplarını lider tamamlayan Almanya, İsviçre, İskoçya, Fransa, İspanya, Portekiz, Hollanda, Avusturya, Norveç, Belçika, İngiltere ve Hırvatistan ise turnuvaya direkt olarak katılacak.

Play-off etabında 12 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi'nden en iyi grup liderleri karşı karşıya gelecek.

Haberin Devamı

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak maçlar sonunda 2 turu (yarı final ve final) geçen takımlar, 2026 Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanacak.

Yarı finaller 26 Mart, finaller ise 31 Mart'ta oynanacak ve 2026 Dünya Kupası'na gidecek son 4 Avrupa ekibi belli olacak.

Yarı finalde 1. ve 2. torbada yer alan takımlar, maçlarını evlerinde oynayacak. Final maçının ev sahibi ise kura çekimi ile belirlenecek.

Kura çekimi 20 Kasım Perşembe günü TSİ 15.00'te Zürih'te yapılacak.

Gözden Kaçmasın Artık klasik bir 9 numaramız var! Haberi görüntüle

Kura çekimi öncesinde torbalar şöyle oluştu:

Torba: İtalya, Danimarka, Türkiye, Ukrayna Torba: Polonya, Galler, Çekya, Slovakya Torba: İrlanda Cumhuriyeti, Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova Torba: İsveç, Romanya, Kuzey Makedonya, Kuzey İrlanda

İSPANYOL BASINI ÇILGINA DÖNDÜ

Maç sonrası İspanya’nın önemli yayın kuruluşları, Türkiye maçını manşetlerine taşıdı.

Maça ilişkin atılan başlıklar ve yazılan değerlendirmeler şu şekilde oldu:

MARCA

İspanya partiyi bitirmedi

Haberin Devamı

Maça iyi başlayan İspanyol ekibi, daha sonra toparlanamadı, iki gol yedi ve Oyarzabal'ın golüyle beraberliği yakaladı.

AS

Gösteriş yapmadan Dünya Kupası'na

RTE.ES

İspanya Dünya Kupası'na katılma hakkını kazandı ancak Türkiye, Sevilla'da galibiyet serisini sonlandırdı.

MUNDO DEPORTIVO

İspanya, Türkiye maçından beklenmedik bir şekilde ayrıldı.

MARCA YAZARI ALFREDO RELANO

Türkiye, İspanya'nın eleme turunu bozmayı başardı

*Türkiye bize karşı yedi gol atamadı ancak La Cartuja'da 2-2 berabere kalarak partimizi mahvettiler, mükemmel eleme turumuzu, tüm galibiyetlerimizi ve hatta kalemizi gole kapatma hayallerimizi yıktılar.

Haberin Devamı

* Devre arasına yakın dakikalara kadar her şey yolunda gidiyordu ki Deniz Gül, kornerden dönen topla umutlarımızı paramparça etti. Unai, kalesini gole kapatmaya elveda dedi.

* Altay Bayındır'ın dışında savunmada kötüydüler ama 2. yarıda Türkiye iyi oynamaya başladı, sahayı domine etti. Unai'yi zorladılar ve Salih Özcan'ın uzak mesafeden attığı harika golle öne geçtiler. Gerçekten bunu hak etmişlerdi.

* Son dakikalar; bu maçtan galibiyet ile ayrılmak isteyen İspanyollar ve 6-0'lık utanç verici yenilgilerini telafi eden, prestijli bir beraberliği savunan Türkiye arasındaki gurur savaşıydı.