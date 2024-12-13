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İspanya'da teknik heyet Türkiye'yi; basın ise diğer grubu istiyor! 'Hollanda'ya elenmek daha hayırlı olabilir'

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#2026 Dünya Kupası Elemeleri#A Milli Takım#İspanya
İspanyada teknik heyet Türkiyeyi; basın ise diğer grubu istiyor Hollandaya elenmek daha hayırlı olabilir
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2024 19:12

FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde E Grubu'nda Gürcistan ve Bulgaristan ile birlikte yer alan Türkiye'nin muhtemel rakibi İspanya'da teknik heyet, Uluslar Ligi çeyrek finalindeki Hollanda'yı yenerek bu grupta yer almak istiyor. İspanyol gazetesi Marca ise Hollanda'ya elenip diğer gruba düşmelerinin daha hayırlı olduğu görüşünde.

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İsviçre'nin Zürih kentinde yapılan FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kura çekimine İspanya'yı temsilen katılan İspanya Milli Takımı Yardımcı Antrenörü Pablo Amo, "Umarım E Grubu'nda oluruz." dedi.

İspanyol basınına değerlendirme yapan Amo, Uluslar Ligi çeyrek finalinde Hollanda'ya karşı oynayacakları karşılaşmanın sonucuna göre yenerlerse "E", kaybederlerse "G" (Polonya, Finlandiya, Litvanya, Malta) grubunda yer alacaklarını belirterek, İspanya'nın Hollanda'yı eleyerek gelecek haziran ayındaki 4'lü finale katılmak istediğini söyledi.

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Amo, "İnşallah E Grubu'nda oluruz. Şu anda çıkarabileceğimiz sonuç budur. Bu, mart ayında (Hollanda maçının tarihi) neler yaşayacağımıza bağlı olarak oldukça şartlandırılmış bir kura çekimi. Bu nedenle şu anda şu veya bu grubun ne olabileceğine dair hipotezler hakkında konuşmak mantıklı değil. Bizim için şu anda en önemli olan şey Hollanda maçına mümkün olan en iyi şekilde hazırlanmak." değerlendirmesini yaptı.

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- "Belki de Hollanda'ya yenilmemiz daha hayırlı olur"

İspanyol basını ise "E" ve "G" gruplarını kıyasladığında "Türkiye'nin Polonya'ya göre daha "tehlikeli rakip" olduğunu belirtti.

Marca gazetesi, kura çekimi sırasında internet sitesindeki yorumda, Dünya Kupası'nın Uluslar Ligi'nden çok daha önemli olduğunun altını çizerek Türkiye ile eşleşmemek için "Belki de Hollanda'ya yenilmemiz daha hayırlı olur." ifadesini kullandı.

Marca ve As gazeteleri, "Arda Gülerli Türkiye mi? Lewandoskili Polonya mı?" sorularıyla İspanya'nın iki alternatifinin de zorluğuna dikkati çekti.

As, gazetesi ayrıca Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda Arda Güler yanı sıra Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Orkun Kökçü ve Hakan Çalhanoğlu'nu da öne çıkardı.

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#2026 Dünya Kupası Elemeleri#A Milli Takım#İspanya

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