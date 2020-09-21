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Futbol
Haber Giriş: 21.09.2020 - 00:11 | Son Güncelleme:

İspanya'da son şampiyon Real Madrid, sezona beraberlikle başladı

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İspanya'da son şampiyon Real Madrid, sezona beraberlikle başladı
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İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) son şampiyonu Real Madrid, 2020-2021 sezonundaki ilk maçında konuk olduğu Real Sociedad ile 0-0 berabere kaldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı ağustos ayında tamamlanan Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda elenen Real Madrid'in, geçen sezonu geç bitirmesinden dolayı La Liga'nın 1. haftasındaki Getafe maçı başka tarihe ertelenmişti.

La Liga'da yeni sezona 2. haftada Real Sociedad deplasmanında başlayan Madrid ekibi, iyi bir futbol ortaya koymasına rağmen skor üretemedi ve sahadan golsüz eşitlikle ayrıldı.

Günün diğer maçlarında, Cadiz, deplasmanda Huesca'yı 2-0, Granada, sahasında Alaves'i 2-1 ve Real Betis de evinde Real Valladolid'i 2-0 yenmeyi başardı.

Diğer yandan, Barcelona, Sevilla ve Atletico Madrid, geçen sezon Avrupa kupalarındaki karşılaşmalarının geç bitmesinden dolayı 2. haftayı da maç oynamadan geçirdi. İkinci haftanın fikstüründe yer alan Athletic Bilbao-Barcelona, Sevilla-Elche ve Levante-Atletico Madrid maçları, başka tarihe ertelendi.

La Liga'da ilk iki haftayı galibiyetle kapatan Granada, averajla Real Betis'in önünde lider durumda.

 

İspanyada son şampiyon Real Madrid, sezona beraberlikle başladı

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